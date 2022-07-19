經濟衰退在即 28家企業軟體股遭砍目標價 SaaS可望抵禦風暴

經濟衰退即將來臨，企業軟體股將感受到痛苦。

Piper Sandler 分析師 Brent Bracelin 周一 (18 日) 研究報告指出，看漲的觀點是，基於訂閱的軟體即服務 (SaaS) 公司具有經常性營收模式、高毛利率以及與雲端和數位轉型相關的「長期順風」，這應該有利於做好準備，抵禦這場發展中的經濟風暴。

但該產業也無法倖免於經濟衰退。他指出，2008 年至 2009 年金融危機期間，Salesforce (CRM-US) 、NetSuite (目前為甲骨文旗下) 以及 Concur (目前為 SAP 所有) 的合併成長率自 49% 萎縮至 14%。

Bracelin 下調今年下半年和 2023 年對 28 家企業軟體股的財測，將更強烈的外匯逆風和更高的全球經濟風險納入考量，並調降全體股票目標價。

越來越多證據顯示，該產業面臨困難。 Bracelin 指出，德國企業軟體公司 Software AG 上周調降全年訂單成長率預期，自 20% 降為 15%，並警示道當前環境下需要花更多時間才能完成交易。ServiceNow 執行長 Bill McDermott 近期警告，歐洲的銷售周期變得越來越長，「宏觀經濟的逆風相當強勁。」

針對 Salesforce，Bracelin 新股票目標價自 250 美元調降至 220 美元；針對 Shopify (SHOP-US)，目標價自 60 美元降至 38 美元；針對 Workday (WDAY-US)，目標價自 230 美元降至 175 美元。

他對本周將發布財報的 Qualtrics (XM-US) 目標價自 40 美元遭調降至 20 美元； Coupa Software (COUP-US) 目標價自 85 美元調降至 65 美元。

他對他所涵蓋的其他公司進行類似的調降，並將 2023 年的銷售成長率平均下降 21%，股票目標價平均下降 26%。

從積極的方面來看，Bracelin 指出，自 11 月以來，雲端軟體股已經平均下跌 52%，以過往歷史來看，軟體股在觸底後 4 至 10 個月業務面就會走出谷底。

Bracelin 表示，即將到來的財報季「對軟體股來說會是挑戰，因為成長模式重置」，但在那之後，這些股票應該會變得更具吸引力。