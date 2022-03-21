美私募鉅子Thoma Bravo以107億美元收購企業軟體新秀Anaplan

美國私募股權巨頭 Thoma Bravo 周一 (21 日) 宣布以 107 億美元收購英國企業軟體公司 Anaplan (PLAN-US)；Thoma Bravo 將以每股 66 美元的全現金交易方式進行交易。

Anaplan 股價在盤前交易中飆升超過 25% 至每股 65 美元左右。

Anaplan 於 2006 年在英國約克郡的一個穀倉內由 Guy Haddleton、Sue Haddleton 和 Michael Gould 共同創立。

這家企業軟體公司在全球擁有 1900 多個客戶，被視為 SAP (SAP-US)、甲骨文 (ORCL-US) 和微軟 (MSFT-US) 等公司的競爭對手。

Anaplan 董事長兼 CEO 卡爾德羅尼 (Frank Calderoni) 在聲明中表示，這項收購代表了該公司新篇章的開始，「我們相信，Thoma Bravo 的資源和洞察力將幫助我們加速和擴展我們的成長戰略。」

Thoma Bravo 管理合夥人史帕特 (Holden Spaht) 在聲明中表示，該公司多年來一直關注 Anaplan，認為它是「聯網安排」的領導者。

在過去 20 年裡，Thoma Bravo 已經收購或投資超過 375 家公司。

Thoma Bravo 管理的資產超過 1030 億美元。如果監管機構或 Anaplan 的股東沒有表態反對，該交易預計將於 2022 年上半年完成。

在 2018 年以股票代碼「PLAN」在紐約證券交易所 (NYSE) 上市之前，Anaplan 從亞馬遜 (AMZN-US) 和特斯拉 (TSLA-US) 的支持者 Baillie Gifford 以及 Salesforce (CRM-US) 等公司籌集超過 2.4 億美元的資金。它還將總部遷至加州舊金山。