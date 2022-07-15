〈財報〉富國銀行提撥壞帳準備金 上季獲利大減48%

富國銀行 (WFC-US) 周五 (15 日) 表示，由於該公司為不良貸款預留資金，第 2 季獲利較上年同期下降 48%；其房貸業務也受到利率上升的壓力。

財報數字發布後，富國銀行股價在周五盤前交易下跌 3%。

CEO 沙夫 (Charlie Scharf) 在財報聲明中表示，「我們的確預計信貸損失將從令人難以置信的低水平上升，但目前尚未看到消費者或商業投資組合出現任何實質惡化。」

富國銀行股價在周五盤前交易中下跌近 3%。

以下是富國銀行第 2 季財報數字：

●每股獲利 74 美分，包括與提撥準金相關的每股 8 美分影響

●營收 170.3 億美元，低於預期的 175.3 億美元

截至 6 月 30 日當季獲利為 31 億美元，合每股 74 美分；而去年同期為 60.4 億美元，合每股 1.38 美元。

根據 Refinitiv 的 IBES 估計，分析師平均預期每股獲利 80 美分。

總營收從一年前的 203 億美元降至 170.3 億美元。

富國銀行的平均貸款從一年前的 8547 億美元增至 9266 億美元。房貸收入較去年同期下降 53%。

總體而言，非利息支出從一年前的 133 億美元降至 129 億美元。

該行本季為信貸損失提撥了 5.8 億美元。去年同期為 12.6 億美元。

出任 CEO 進入第 3 年，沙夫一直在努力完成他兩位前任未能做到的事情：在花費數十億美元用於訴訟和補救費用之後，引導銀行朝著正確的方向前進。

他的轉虧為盈計畫重點在每年削減 100 億美元的成本，縮減大規模房貸業務並發展其投資銀行業務，他認為這是個 10 億美元的機會。