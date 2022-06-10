三大效益顯 宜特5月營收3.09億元創新高

驗證分析廠宜特 (3289-TW) 今 (10) 日公佈 5 月營收 3.09 億元，月增 8.5%，年增 16.69%，累計前 5 月營收 14.69 億元，年增 14.63%；受惠車用 IC 與先進製程訂單挹注，加上新實驗室貢獻，宜特 5 月營收創下歷史新高。

宜特指出，隨著消費性 IC 轉車用 IC 驗證需求、先進製程研發開案以及台元新廠擴廠效應展現，帶動故障分析 (FA)、可靠度驗證 (RA)、材料分析 (MA) 驗證分析委案量全面上揚。

宜特認為，儘管近來全球經濟受俄烏戰爭、中國疫情復燃不確定性影響，推升通膨高漲，衝擊消費性產品需求，不過對公司未有太大影響，原因在驗證分析與客戶研發開案的數量、種類與複雜度呈正相關，而非終端產品銷量多寡。

宜特看好，儘管消費性產品需求減弱，但高效能運算 (HPC)、車用晶片等新興應用需求持續擴大，越來越多消費性 IC 設計業者轉作車用晶片，增加車用研發開案比重，且車用晶片需要測試的項目、樣品數量，皆比消費性晶片多且嚴苛，驗證分析需求大幅提升。

此外，宜特台元廠自農曆年後啟用，隨著驗證分析產能擴充，服務能量與市場競爭力提升，就近服務當地 IC 設計業者，也挹注 5 月營收。

尤其先進製程投入初期，需克服良率，相關設備商就近在台進行材料分析 (MA)，驗證設備品質的要求也大幅上升，宜特也接獲多家大廠訂單，接案量提升。