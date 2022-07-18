矽品進駐中科虎尾園區 新廠預計2024年竣工生產

日月光投控 (3711-TW) 子公司矽品精密今 (18) 日拜會雲林縣政府，向中科虎尾園區承租 4.5 公頃土地興建新廠，行政長簡坤義表示，此次扎根雲林未來發展核心，將擴大中部地區版圖，第一期土建將在今年第四季動工，2024 年竣工生產，為虎尾園區高科技產業聚落貢獻一份力。

矽品表示，此次以實際行動加碼投資台灣，展現關鍵製造技術根留台灣的決心，張麗善縣長也特別偕同一級主管團隊就建設、環保、消防、人才需求等層面對接討論建廠程序，啟動高效行政作業流程，積極配合矽品進駐。

簡坤義提到，由於科技進步，促成積體電路需求旺盛，半導體產業在台灣蓬勃發展，矽品精密也因應市場需求進行產業鏈結合，積極覓地建廠，廠區遍及中台灣，過去與科技部中科管理局有長年合作經驗，包括中科台中園區、二林園區。

此次中科虎尾園區經中科管理局積極招商向公司簡介，並由局長許茂新親自率隊陪同矽品團隊至現場勘察，特別指示中科團隊盡全力協助進駐問題，經公司評估，虎尾園區成為擴廠適合地點促成本案，預期矽品虎科廠將是雲林鄉親科技人的舞台，外漂的子女可以返鄉工作並與家人共享天倫。

矽品所屬日月光投控集團在全球封測代工業中，市佔率約 30%，穩居世界排名第一，擁有頂尖技術、完善制度、薪酬與福利，穩定性更受到世界級客戶的淬鍊與肯定，面對氣候變遷，矽品精密重視環保及節能減碳、持續落實企業社會責任 (CSR) 及負責任商業聯盟行為準則 (RBA)。

人力資源資深處長李森楠表示，矽品視人才為成長重要引擎，人才培育上榮獲 TTQS 人才發展品質管理系統金牌，以及號稱人資界奧斯卡獎的國家人才發展獎，後續也將在當地尋求透過產官學研能量全力培育優秀人才，協助學子快速接軌半導體產業。

友善職場方面，矽品支持同仁兼顧工作發展及家庭照顧，近期也特別提供「矽品養娃」育兒津貼，0-6 足歲每名子女每月可補助 5000 元，若夫妻皆在矽品上班，還可同時申請補助，加上 7 月生效的生育獎勵金 3600 元，讓為養兒育女煩惱的同仁超有感，鼓勵員工放心生養、培育國家幼苗，也解決人口老化的國安問題。