宜特Q1稅前盈餘0.97億元 較上季翻倍增、創27季新高

驗證分析廠宜特 (3289-TW) 今 (18) 日公佈首季自結，受惠材料分析、車用電子可靠度驗證需求強勁，加上子公司封測廠創量、薄化廠宜錦營運陸續轉盈，宜特首季稅前盈餘達 0.97 億元，創 2015 年第二季來新高，季增 103.85%，年增 54.81%，每股稅前盈餘 1.25 元。

宜特第一季營收 8.75 億元，季減 0.29%，年增 16.77%，毛利率為 27.53%，季增 1.61 個百分點，年減 0.09 個百分點，營益率 9.71%，季增 2.41 個百分點，年增 1.46 個百分點，稅前盈餘 0.97 億元，季增 103.85%，年增 54.81%，每股稅前盈餘 1.25 元。

宜特指出，旗下創量去年第三季營運已達損平點，第四季已開始獲利，宜錦良率也穩定在客戶要求上，交期深獲客戶肯定，獲得海內外客戶長期訂單，今年 3 月已轉虧為盈。

針對近期半導體市況雜音，宜特認為，儘管中國封城與俄烏戰爭影響智慧型手機、PC、電視等終端需求下滑，但新興應用如高效能運算 (HPC)、物聯網，在先進製程、先進封裝需求持續擴大，晶圓代工大廠擴產速度腳步也未放緩。

隨著各家角逐先進製程並大舉擴廠，全球各大半導體設備商也紛紛評估來到台灣設立研發中心，其中關鍵就在於產品良率提升速度，也因此須透過材料分析來改善缺陷，帶動材料分析 (MA) 需求，宜特也同步受惠。

此外，由於現有矽基產品的材料物理特性達極限，市場開始朝向高能效、低能耗的第三代寬能隙 (WBG) 半導體研發，現今包括晶圓代工廠與功率 IDM 皆不斷努力研究與開發，在初期開發階段，不僅研發驗證需求增加，材料分析需求也提升。

宜特表示，為因應龐大需求，大幅擴充材料分析產能，預計今年底前將增加 3-4 成，看好材料分析不僅帶動今年首季營收成長，也將成為今年營收成長關鍵。

展望未來，宜特看好，隨著晶圓代工廠大幅擴充先進製程產能，帶動相關設備商進行材料分析驗證設備品質，加上車用晶片轉廠的重新驗證需求，樂觀看待今年營運再優於去年。