〈矽晶圓產業修正〉晶圓代工客戶需求放緩 矽晶圓廠坦言已有客戶調整訂單

台積電 (2330-TW)(TSM-US)、力積電 (6770-TW) 法說會皆坦言，客戶已開始降低庫存水位，受客戶需求放緩影響，上游矽晶圓廠同樣難以置身事外，台勝科 (3532-TW) 指出，本季已有成熟製程客戶調整訂單，合晶 (6182-TW)、環球晶 (6488-TW) 也同樣面臨 6 吋以下小尺寸產能鬆動，矽晶圓市況浮現降溫跡象。

受晶圓代工廠預告客戶庫存修正，矽晶圓廠營運首當其衝，環球晶表示，6 吋以下小尺寸矽晶圓訂單能見度確實已較先前縮短，不過目前 8 吋、12 吋尚未看到客戶取消訂單或延遲拉貨，產能也維持滿載，預估下一波修正的將是 8 吋矽晶圓。

台勝科則指出，這波半導體產業景氣上上下下、來得又快又急，第三季已有部分成熟製程現貨客戶需求開始修正，且幅度不小，也有部分長約客戶提出盼放緩拉貨步調的需求，目前長約客戶還是依照合約履約，未有違約或砍單情況，不過下半年 8 吋、12 吋產能，已從先前「非常滿」轉變為「普通滿」。

合晶也指出，6 吋等小尺寸產能確實稍微鬆動，8 吋產能持續滿載，近來確實看到客戶需求開始降溫，最快第四季就會看到客戶有較明顯的庫存修正情形。

台積電上周率先開出「半導體產業景氣修正」第一槍，等同宣告產業正式進入景氣修正期，預期智慧型手機、個人電腦和消費終端市場需求轉弱，下半年客戶庫存將持續減少，調整將延續至明年上半年。

力積電也指出，下半年營運確實放緩，第三季產能利用率將下滑約 5-10%，市場庫存修正情況會到明年第一季或第二季，甚至已有驅動 IC 客戶寧願支付違約金也不拿貨。