〈貴金屬盤後〉美元銳不可擋 金價周線連五黑 

美元在聯準會 (Fed) 升息預期支撐下保持強勢，削弱黃金的魅力，黃金期貨價周五 (15 日) 跌破每盎司 1700 美元，本周周線連續第五周收黑。

8 月交割的紐約黃金期貨價收盤下跌 2.20 美元或 0.1%，報每盎司 1703.60 美元，盤中最低跌 1696.60 美元。

黃金期貨本周共挫跌 2.2%。

ICE 美元指數 (DXY) 周五雖回軟，但仍保持在 2002 年以來最高水準，持續打壓金價。10 年期美債殖利率周五則下滑 2.3 個基點至 2.937%。

瑞銀集團的貴金屬團隊調降金價預測，預估今年年底最低會跌到每盎司 1600 美元，明年小幅回升。該團隊說：「現在買進黃金還太早，仍建議保持現有部位，我們認為，明年比較正向。」

瑞銀也調降白金價格預測，白金過去一個月以來重挫，跌到 2018 年以來最低點。

該團隊說：「 有多重因素正在打壓白金：金價下跌、能源價格上漲，俄國可能切斷對歐洲的天然氣出口，增加歐洲經濟有陷入衰退的風險，而白金需求有 20% 來自歐洲。」

美國周五公布 6 月零售銷售強勁增加 1%，顯示頑固的通膨和經濟不確定性，美國民眾消費力道仍有韌性，但零售銷售一部分的成長和高昂的汽油和食品價格有關。

Comerica Bank 首席經濟學家 Bill Adams 說：「零售銷售穩健增加，不只汽油和生鮮雜貨，大多數支出也快於通膨，進一步證明美國經濟 6 月仍持續擴張。」

零售銷售數據出爐後不久，美國公布 7 月密大消費者信心指數，受高度關注的未來一年通膨預期減緩，從 5.3% 降至 5.2%。另一方面，美國工業生產則較前月減少 0.2%。

Adams 表示，由於美國汽油價格在 7 月上半有所回落，消費者信心應能持續改善，並減輕經濟衰退的擔憂。即便如此，美國經濟仍接近停滯不前，任何一個重大衝擊都足以使其陷入衰退，例如歐洲冬季能源危機引發美國天然氣價格大漲，或是中國經濟減緩的外溢效應。在這些逆風下，美國在 2023 年步入衰退的機率是五五波。

Bleakley Advisory 投資長 Peter Boockvar 表示，中國第 2 季國內生產毛額 (GDP) 受封控影響僅增 0.4%，遠不如市場預估的至少 1.7%，這個消息正在打壓銅和其他工業金屬的價格。

中國本周稍早公布，6 月共進口 53.8 萬噸銅，是今年來最高水準，但銅礦石 (copper ore) 和鐵礦砂的進口量分別比前月下滑 5.9%、3.8%。

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