〈貴金屬盤後〉Fed升4碼預期降溫 美元走軟 金價回升

市場對聯準會 (Fed) 升息 4 碼 (100 個基點) 的預期降溫，美元走軟之下，黃金期貨價周一 (18 日) 回升，止住周線連五黑的走勢。

8 月交割的紐約黃金期貨價收盤上漲 6.60 美元或 0.4%，報每盎司 1710.20 美元。黃金上周共挫跌 2.2%。

黃金今年來持續遭到強勢美元打壓，美元升值會使海外買家買進美元計價的黃金變得昂貴，進而影響需求和價格。

Money Crashers 執行長 Andrew Schrage 表示，雖然通膨壓力下的避險買盤仍存在，但國際買家購買力減弱的影響更大。美元如此強勢，讓黃金無法吸引足夠的買盤。

今年年初迄今，美元共升值逾 11%，美元兌歐元突破平價，美元兌日元改寫 1998 年以來高點。

不過美元在周一回軟，ICE 美元指數 (DXY) 下滑 0.7%，讓黃金有潛在動能回升。

Fed 下周召開決策會議，決策官員紛紛淡化升息 4 碼的可能性，看起來很可能連兩個月升息 3 碼。

Kinesis Money 市場分析師 Rupert Rowling 說：「美元升值加上央行升息潮都對黃金帶來逆風，使金價近幾周重挫，目前幾乎看不到讓黃金重拾動能、突破 1800 美元的持續動能。」

周五公布的數據顯示，美國消費者 7 月通膨預期減緩。央行升息，代表持有不孳息的黃金等資產時，機會成本升高。歐洲央行 (ECB) 本周也預定升息，升幅可能為 1 碼 (25 個基點)。

對黃金多頭來說，最大問題在於通膨是否會在美元登頂之前，就獲得控制。Schrage 表示，如果美元開始走軟，黃金下跌風險就能降低。

他認為黃金要走向長期多頭，需要美元持續疲軟、地緣政治繼續動盪，以及一些技術性催化劑，足以大幅提升工業需求。

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