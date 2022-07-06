亞馬遜疑損害市場競爭 英國反壟斷機構展開調查

據路透周三（6 日）報導，英國反壟斷監管機構正對亞馬遜進行調查，原因是該公司讓自己的賣家在其市場上相對於第三方有不公平的優勢，進而損害競爭。此舉也加劇全球監管機構對亞馬遜的審查。

英國競爭及市場管理局（CMA）表示已於昨日展開調查，以確定亞馬遜在國內市場上影響賣家的作法是否涉嫌違反競爭，讓用戶買賣吃虧。

CMA 的法律總顧問 Sarah Cardell 在聲明中表示，將調查亞馬遜是否有利用第三方數據不公平的促進其零售業務，以及是否偏袒使用其物流與快遞服務的賣家，這兩項都可能削弱競爭。CMA 也指出，英國目前有數百萬人使用亞馬遜的快遞物流服務。

這次 CMA 的調查主要集中在三個部分，包括亞馬遜如何收集與使用第三方賣家數據，以及如何設定 Prime 標籤銷售的資格標準。

亞馬遜的發言人表示，公司將完全配合 CMA 調查，並補充說銷售合作夥伴的銷售額比亞馬遜的零售額成長速度更快。

另外，CMA 也表示，在此次調查之前，歐盟執委會正在調查類似問題，但不包括英國脫歐後影響英國的問題，但在調查方面會尋求與歐盟執委會聯繫。

根據英國金融時報（FT）周三報導，作為與歐盟協議的一部份，亞馬遜將與競爭對手共享數據，並為買家提供更廣泛的商品選擇。報導也稱，亞馬遜將向其市場上的第三方賣家提供訊息，幫助他們在線上銷售更多產品。

與此同時，德國反壟斷機構同日也對亞馬遜實施更嚴個的監管規定，稱亞馬遜的地位對競爭具有突出且跨市場的重要性。

截稿前，亞馬遜 (AMZN-US) 盤前股價下跌 0.74%，每股暫報 112.66 美元。