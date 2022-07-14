亞馬遜為避免歐盟天價罰款 在反壟斷調查中做出讓步

為避免遭歐盟反壟斷機構指控有害市場競爭而開出天價罰款，美國電商巨擘亞馬遜周四（14 日）提出相關補救措施讓對手能公平競爭。亞馬遜此舉在與歐盟的反壟斷調查達成和解的道路上又向前邁進一步。

亞馬遜表示，會避免在自己的競爭零售業務中使用賣家數據，在其網站的「黃金購物車」（Buy Box）排名會對賣家一視同仁，此外賣家也可以選擇自己想要的物流與快遞公司，而非自家的服務。

歐盟執委會（European Commission）表示，會將亞馬遜的意見提供給競爭對手與客戶，而且他們需在 9 月 9 日前給出意見與回饋，然後才能決定是否結束對亞馬遜的反壟斷調查。

歐盟執委會因亞馬遜在其市場上使用賣家的非公開數據，以及授權賣家使用其黃金購物車和 Prime 物流方案「可能存有偏見」有害競爭，於 2019 年分別針對這兩點展開調查。如果亞馬遜經調查發現有市場害競爭屬實，將面臨最高全球營業額 10% 的罰款。

亞馬遜的聲明也提到，雖然公司非常擔憂數位市場法案（DMA）不公平的針對亞馬遜與其他幾家美國公司，也不同意歐盟執委會做出的一些結論，但已經建設性地與歐盟執委會接觸，解決他們對反競爭的擔憂。

亞馬遜這次的釋出的讓步作法將涵蓋其在歐洲「當前與未來所有市場」，但不包括義大利，因為義大利反壟斷當局去年 11 月做出的決定已涉及有關黃金購物車和 Prime 物流方案的補救措施。

截稿前，亞馬遜 (AMZN-US) 盤前下跌 0.91%，每股暫報 109.39 美元。