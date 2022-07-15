岸田文雄要求啟用更多核電 日本公用事業股大漲

日本公用事業股價周五 (15 日) 大漲，首相岸田文雄周四 (14 日) 宣布，將重啟核電，確保今年冬天有 9 座核能機組發電。但分析師預計，即使如此，日本今年冬天預計仍將電力緊縮。

岸田周四表示，政府將盡其所能，確保今年冬天有 9 座核能機組供電，這可覆蓋日本約 10% 的電力消耗。

岸田的政策促使公共事業股上漲，北海道電力公司周五上漲 2.1%，四國電力和北陸電力分別上漲 4% 及 2.2%。北海道電力公司共擁有 3 台核電機組，合計 207 萬千瓦，但在 2011 年福島核電事故後一直停運。

儘管如此，日本預計今年冬天電力供應仍將緊張。

住友商事全球研究公司首席經濟學家 Takayuki Homma 表示，即使有 9 座機組運行，情況也不會發生太大變化，電力仍將短缺。如果日本要確保穩定的能源供應，就必須提高核能發電的比例。

由於極端天氣影響和核電重啟的延遲，加上烏克蘭戰爭後能源價格急升，日本一直在努力解決緊張的電力供應問題，使得政府不得不要求日本民眾節約用電，避免停電。

日本 33 個可運作的核電機組，目前有 10 個已根據福島災難後的安全規則重新啟動，但部分仍在離線維護。先前核監管機構已批准另外 7 個機組營運，但由於需要升級或缺乏當地支持，尚未重新啟動。

日本經濟產業大臣萩生田光一周五表示，日本將「穩步推動」9 座核電機組上線的計畫，以幫助滿足更高的冬季需求，同時將安全放在首位。他說，9 座機組中，目前 5 座已在運行。