別管iCar！美銀：蘋果廣告業務具年營收200億美元潛力

討論蘋果 (AAPL-US) 股票未來的成長機會，投資者往往會聚焦汽車領域，但美銀分析師認為，蘋果可能還有一種更普通的方式，可開拓數十億美元的營收來源——廣告。

美銀全球研究分析師 Wamsi Mohan 周四 (14 日) 研究報告，探討蘋果建立更永續廣告業務的潛力。他估計，蘋果在 2022 年 9 月止全年度的 App Store 搜索廣告營收約 53 億美元，而該數據在 2024 財年將提高到 98 億美元。

但這僅僅是開始：Mohan 表示，蘋果可靠創建自家廣告平台就產生額外營收，理論上是開放其他行動 app 在 iOS 上銷售廣告。此外，他認為蘋果也可能在蘋果地圖 (Maps) 上銷售廣告，並推出廣告支援版的串流服務 Apple TV+ 訂閱方案。

Mohan 斷言，蘋果最大資產是其龐大的安裝基礎，全球約莫 18 億台蘋果設備，這是廣告商夢寐以求大量曝光的潛在通路。他估計，在廣告業務不再侷限 App Store 後，2026 年之前蘋果能打造價值 200 億美元的廣告業務。

然而，蘋果嚴格的隱私控制政策挫傷 Meta Platforms (META-US) 和 Snap (SNAP-US) 等廣告驅動的社交媒體平台，所以倘若蘋果回過頭來想進攻廣告市場大餅，恐讓人感到諷刺。Mohan 強調，蘋果可以建立聚焦隱私的廣告業務。

Mohan 寫道：「蘋果同時掌握軟硬體，這樣獨特地位使其得以進行針對性廣告活動時，又能兼顧用戶隱私。」

「蘋果設備擁有用戶訪問哪些網站、啟動哪些 app 的資訊，以及用戶聽了哪些音樂、看了哪些影片、去哪裡旅遊、和 Siri 互動內容等的訊息，可以根據這些訊息建立用戶個檔，並將其儲存在設備本身上，且可能是以加密方式儲存。」

Mohan 不是第一個探討蘋果廣告業務潛力的分析師。去年 8 月，Bernstein 分析師 Toni Sacconaghi 預測，蘋果的廣告業務到 2023 財年或 2024 財年之前，就可達到一年 70 億美元至 100 億美元。他也如同 Mohan，強調蘋果地圖和 Apple TV + 內置廣告的潛力。

在 Sacconaghi 發表報告幾周後，Evercore ISI 分析師 Amit Daryanani 也就蘋果和廣告議題發表看法。認為蘋果到 2025 財年之前，廣告營收可達 200 億美元，同時也再度提及蘋果地圖和 Apple TV + 內置廣告的潛力。