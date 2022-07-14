經濟亂局下 義大利政局也不穩 德拉吉料將辭去總理

義大利聯合政府目前面臨解散危機，由於義大利五星運動黨 (5-Star Movement) 周四 (14 日) 將拒絕支持德拉吉 (Mario Draghi)，德拉吉恐將辭去總理一職，這可能導致提前大選。

五星運動黨領袖孔蒂 (Giuseppe Conte) 周三晚間表示，他們不會參加國會的社福法案信任投票。德拉吉先前已經表態，如果五星運動黨離開當前的執政聯盟，他將不再領導義大利政府。

義大利債券周四開盤下跌，10 年期公債殖利率上漲 8 個基點至 3.22%，相對於德國同期限債券的溢價擴大至 208 個基點，創 4 周新高。義股期貨跌 1.1%，表現遜於歐洲股票期貨。

自 2021 年初擔任總理的德拉吉，最早可能在周四與總統 Sergio Mattarella 會面，並提出辭呈。聯盟的瓦解可能導致提前選舉，但這是大多數政黨試圖避免的結果。

因應當前歐洲的嚴峻局勢，德拉吉政府推出新的經濟紓困措施，以幫助企業和家庭應對高通膨，就算遭遇五星運動黨的抵制，相關法案仍可能通過，但無論結果如何，德拉吉仍可能辭去總理。

對孔蒂來說，在加入執政聯盟後，五星運動黨在義大利的受歡迎程度一直在下降，孔蒂一直受到議員要求退出聯盟的壓力。

孔蒂批評，政府沒有拿出足夠的資金來幫助受到高能源價格打擊的企業和家庭。他還呼籲羅馬擴大赤字，但此項建議已遭到德拉吉排除。

聯盟黨的 Matteo Salvini 也對政府持批評態度，他呼籲提前舉行選舉，並重申他的政黨與 Silvio Berlusconi 的 Forza Italia 結盟。