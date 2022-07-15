〈貴金屬盤後〉美元強勢 金價收在15個月低點

美元在聯準會 (Fed) 升息預期支撐下保持強勢，削弱黃金的魅力，黃金期貨價周四 (14 日) 下跌到 15 個月低點，白銀、白金也雙雙跌到兩年新低。

8 月交割的紐約黃金期貨價收盤下跌 29.70 美元或 1.7%，報每盎司 1705.80 美元，是 2021 年 3 月 30 日以來最低收盤價，盤中一度跌到 1695 美元。

金價周四下跌主因是美元居高不下，美元兌日圓周四逼近 140，是 1998 年以來最高。

亞特蘭大聯準銀行主席波斯提克 (Raphael Bostic) 周三面對 Fed 是否可能升息 4 碼，表示「一切都有可能」，他雖然不是今年的投票委員，但明年將有投票權。

GoldSeek.com 總裁 Peter Spina 說，黃金周四的下跌，可能是買進的機會，只是買家要有正確認知，黃金不會一下子就回到高點，必須先看到 Fed 官員大幅升息態度轉向，黃金才有可能突破近期盤整區間，朝每盎司 1900-2000 美元的方向邁進。

OANDA 英國和歐非中東市場分析師 Craig Erlam 說，雖然黃金現階段看起來欲振乏力，但如果經濟衰退變成基本情境，投資人就可能再次擁抱黃金和美國公債。

Erlam 說：「黃金畢竟是避險去處，當經濟因為高通膨和高利率開始受苦，黃金需求就會再次升高。」

Insignia Consultants 研究主任 Chintan Karnani 說，貴金屬價格因美元貶值而獲得提振，加上黃金跌向關鍵的 1700 美元關卡，引發空頭回補買盤。

Karnani 表示，淨空頭部位非常龐大，而且貴金屬是通膨避險工具，金價周三的翻紅是熊市反彈還是趨勢反轉，關鍵在接下來到下周一的走勢。

美國 6 月 CPI 較去年同期上漲 9.1%，比市場預估的 8.8% 還高，不計能源和食品的核心 CPI 年增幅為 5.9%，也高於市場預期的 5.7%，但低於 5 月的 6%。

期貨市場交易員如今預估，Fed 7 月底升息 4 碼 (100 個基點) 的機率超過 60%。

FOREX.COM 分析師 Fawad Razaqzada 說，CPI 報告後的市場反應顯示，投資人認為經濟將受到嚴重傷害，不只有 Fed 會加速升息，也可能在明年第 1 季翻轉目前的鷹派立場。

他說，人們也開始思考，若 Fed 明年初轉為降息，黃金會不會再度受寵，但無論如何，除非美元停止升值，否則金價不會大幅反攻。

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