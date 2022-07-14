美銀：通膨及Fed升息影響 今年美國經濟將面臨溫和衰退

美國銀行 (Bank of America) 經濟學家警告，由於通膨對消費者造成衝擊，以及美聯準會 (Fed) 貨幣緊縮影響，美國經濟可能下半年就會面臨溫和衰退。

美國昨日公布 6 月消費者物價指數 (CPI) 較去年大增 9.1%，高於市場預期的 8.8%，再度寫下 40 年來新高，6 月核心 CPI 上升 5.9%，也高於市場預估的 5.5%，使得 Fed 有理由繼續採取鷹派政策。

美銀首席經濟學家 Michael Gapen 在報告中表示，該行原先預估美國經濟只會面臨成長減速的情況，但是，如今許多因素同時出現，使經濟動能放緩速度比預期更嚴重。

隨著 Fed 傾向加快升息，促使金融環境緊縮，原先預期美國經濟有望逃過衰退的美國銀行下修預測，該行現在預估，第四季美國國內生產總值 (GDP) 將較去年同期萎縮 1.4%，隨後在 2023 年增長 1.0%。

報告指出，Fed 已清楚表達恢復物價穩定的目標，並願意在此過程中容忍勞動力市場降溫。美銀預估今年底聯邦基金利率將升至 3.25% 至 3.5%。Fed 在即將舉行的 7 月 FOMC 會議上將會再度升息 3 碼 (75 個基點)，隨後在 9 月升息 2 碼，之後降回升息 1 碼。

分析師指出，Fed 在疫情期間祭出的刺激措施效果已經開始消退，高物價對消費者購買力的影響超出預期，這種所謂的「通膨稅」(inflation tax) 意味著對商品和服務的實際消費已經有所下降，家庭對於非必需品的購買力也將會減少。