〈紐約匯市〉升息4碼機率降 美元衝破109後漲勢收斂 加幣日元走貶

美元指數周四 (14 日) 一度衝破 109 關卡，隨後漲勢收斂，因兩位聯準會 (Fed) 鷹派官員表示支持在 7 月會議升息 3 碼，降低了市場認為 Fed 將以更大幅度升息的可能性。加幣和日元均貶逾 1%。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 漲 0.65%，報 108.66，盤中最高升破 109，是 2002 年 9 月以來最高。

美國前一日公布 6 月消費者物價指數 (CPI) 年增幅創逾 40 年高，高於預期的通膨數據，強化了交易員對 Fed 加快腳步升息的押注。

然而，Fed 理事華勒 (Christopher Waller) 和聖路易聯準銀行布拉德 (James Bullard) 雙雙表示支持本月底升息 3 碼。不過，華勒也對更大幅度升息持開放態度，稱若接下來的經濟數據顯示需求減速不足以壓制通膨，他願意考慮支持更大幅度升息。

在兩位鷹派官員發表對利率的看法後，聯邦基金期貨顯示 Fed 在本月升息 4 碼的機率大幅下滑，自原先的 70% 降至 31%，升息 3 碼機率為 69%。

歐元兌美元周四交易震盪，貶 0.38% 至 1.0018 美元。

高於歐洲央行 (ECB) 等全球央行的升息前景，料將繼續推動美元上漲。Oanda 分析師 Edward Moya 表示：「歐洲將度過一段非常艱難的時期，你可能會看到 Fed 變得更加激進，到了明年，利差的影響將變得更強大。」

政治消息面，因組成聯合政府的政黨之一「五星運動」沒有支持國會的社福法案信任投票，義大利總理德拉吉 (Mario Draghi) 宣布請辭總理，但未獲總統馬達雷拉 (Sergio Mattarella) 接受。

立場較為鴿派的日本央行 (BOJ)，與其他央行的鷹派立場形成鮮明對比，使日元再度貶至 24 年低點，兌美元匯率貶 1.11%，至 138.9 日元兌 1 美元。

加拿大豐業銀行 (Scotiabank) 首席外匯策略師 Shaun Osborne 稱，考量到持續的地緣政治不確定性、歐洲能源供應壓力以及美國升息預期，目前市場顯然更偏好美元。

加幣兌美元貶 1.12%，至 1.3115 加幣兌 1 美元，盤中一度貶至 2020 年 11 月以來最低。在加拿大央行升息整整 1 個百分點後，加幣下跌。

Osborne 指出，因央行激進升息加劇人們對經濟衰退的擔憂，加幣恐進一步走疲。投資人擔憂，在房地產業仍脆弱的情況下，央行行動過快，可能出現政策錯誤。

對全球經濟增長的擔憂拖累澳幣下跌，澳幣兌美元貶 0.12%，至 0.6748 美元，盤中一度貶至 0.6682 美元，創 2020 年 5 月以來新低。

截至台灣時間周五 (15 日) 約 6:00 價格：