〈台幣〉美元高檔不墜 匯價偏弱收29.889元

台北股匯今 (14) 日走勢不同調，由於美元高檔不墜，亞幣普騙走弱，日圓兌美元直接摜破 139 價位，續創 24 年新低，新台幣匯率也呈偏貶整理，但力守在 29.9 元關卡前，終場貶值 3.4 分，收在 29.889 元，台北及元太外匯市場總成交值放大至 15.645 億美元。

新台幣兌美元匯率今天最低來到 29.899 元，貶 4.4 分，陷入狹幅震盪格局，貶值力道有限，終場以 29.889 元作收，貶值 3.4 分，台北外匯市場成交金額 10.21 億美元，元太外匯市場成交金額 5.435 億美元。

美國公布 6 月 CPI 年增 9.1%，高於市場預期，也是逾 40 年來最大增幅，通膨爆表恐進一步衝擊美國經濟，Fed 官員表示，決策官員們可能需要在本次利率會議上考慮升息 100 個基點。

美國通膨數據爆表，台股今天早盤開低，一度下挫 165 點，但隨著電子權值股回穩，大盤急拉翻紅，航運股也獲資金點火，加權指數終場上漲 113 點，收在 14438 點，短均失而復得。三大法人同站買方，合計買超 34.76 億元，外資持續買超 5.61 億元。

觀察主要亞幣對美元表現，根據央行統計，美元指數今天上漲 0.34%，新加坡央行意外祭出緊縮貨幣政策，帶動新加坡幣升值 0.43%，歐元也小幅走揚，日圓則重貶 1.47%，兌美元失守 139，直逼 140 大關，韓元貶值 0.4%，人民幣貶 0.23%，新台幣也貶 0.11%。