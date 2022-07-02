小摩看好蘋果將交出「韌性十足」的財報成績單

蘋果即將於 7 月 28 日發布最新財報，摩根大通分析師 Samik Chatterjee 週五 (1 日) 指出，儘管存在供應鏈問題和宏觀經濟惡化影響，預測蘋果財報業績可能會超乎華爾街的預期。

在消費者支出放緩和貨幣逆風的情況下，華爾街對蘋果即將公布的財報抱持懷疑態度。蘋果曾在 4 月底的財報會議上警示，未來供應鏈問題，可能對銷售額造成 80 億美元的潛在損失。儘管需求旺盛，在供應鏈混亂之下，蘋果傳出已將原本 9000 萬台的 iPhone 14 訂單大減。

蘋果即將於 7 月 28 日發布最新財報 (圖片：AFP)

不過，摩根大通分析師 Samik Chatterjee 週五卻看好蘋果將交出「韌性十足」的財報成績單。

Chatterjee 週五發布一份報告指出，與華爾街普遍擔心的情況相反，他認為蘋果短期預測相對穩定，鑑於蘋果之前提供保守的預測，預估蘋果第三財季 (截至 6 月底) 財報將展現出企業韌性。

Chatterjee 提到，蘋果有更好的供應鏈動態將抵銷需求疲軟的影響，Mac 以外的產品可能不會受到供應阻力影響。不過，他還是略微降低蘋果第三財季營收和獲利預期，以反映匯率等因素，預估蘋果第三財季營收將達 821 美元，高於華爾街共識預期的 820 億美元。

由於蘋果強大的定價權和庫藏股的能力，Chatterjee 仍然對蘋果後市抱持樂觀態度，重申對蘋果的「增持」評級，目標價為每股 200 美元。

蘋果 (AAPL-US) 週五上漲 1.62% 至每股 138.93 美元，今年迄今跌幅達 23.67%。