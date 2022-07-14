美系二大雲端大廠上門 良得電躋身主要供應商 下半年獲利轉佳

電源線束廠良得電 (2462-TW) 持續調整產品組合及客戶結構，除了電動車旅充線束出貨穩健外，第三季更打進美系電商龍頭 Tier 1 成為供應商，同時，另一家美系雲端服務客戶大廠，也預計年底前可望通過認證，加上漲價效益顯現，下半年毛利率及獲利同步轉佳。

良得電表示，過往是間接交付美系電商龍頭智慧音箱電源線束，但單價、毛利率較低，此次客戶是直接上門接洽，並將產品線延伸至中高階應用，加上部分產品是主要供應商，毛利較過往翻倍，第三季起量產後就可望反應在財報上。

另一美系雲端服務商，良得電表示，目前還在工廠認證階段，從產品規格來看，應與資料中心相關，惠州廠產線最快下半年通過認證，屆時也可望開始小量出貨貢獻營收。

電動車應用上，良得電電動車用旅充線束，目前已經交付給三家歐系車廠以及一家美系電動車新創，隨著客戶導入的車型車種持續攀升，也帶動出貨穩步攀升；中國網通大客戶方面，訂單能見度仍長、出貨同樣保持穩定。

除了新客戶、新產品報捷，良得電也持續淘汰毛利率較低的筆電、陸系家電訂單，加上產品漲價效益浮現，公司透露，6 月毛利率已經較前 5 月顯著提升，第三季起可望再向上。

法人預估，良得電第二季雖然受到中國封控影響，但單季本業獲利仍有機會轉盈，下半年在美國大客戶開始量產下，第三、四季的毛利率都可望回到 2019、2020 年 10% 的水準。

此外，良得電深圳舊廠開發案獲當地官方核准後，預估第四季動工，但目前公司也在評估，有好的價格跟時機，不排除提前處分部分股權，不只業外將大進補，也將用以回饋股東。