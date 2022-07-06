經濟衰退恐慌 vs 原油供應緊繃 WTI油價甜蜜點已到？

對經濟衰退和能源需求下降的擔憂令周二 (5 日)WTI 原油期貨價格跌破每桶 100 美元大關，為多月來首見。

雖然一些分析師預期價格還會進一步下跌，但周二的大跌仍讓交易者討論是否為潛在「買進機會」。

Velandera Energy Partners 財務長 Manish Raj 表示：「市場眾人臆測需求將遭破壞，這情緒導致 WTI 周二驚人大跌。」

8 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 8.93 美元或 8.2%，收每桶 99.50 美元，創 4 月 25 日以來最低收盤價，且盤中低點觸及 97.43 美元，為 4 月以來盤中最低。

戰略能源與經濟研究公司總裁 Michael Lynch 表示，價格下跌是不可避免的，因為在擔心遭制裁而讓俄羅斯石油流向亞洲新買家後，市場重新平衡，且高油價對需求和經濟造成的衝擊越來越明顯。

即便如此，他預計未來幾個月 WTI 價格仍不會跌破 90 美元，「除非利比亞、伊朗和 / 或委內瑞拉被證實供應強勁，這雖然有可能，但短期內價格上行壓力的可能性很小。」

甜蜜點已到？

WTI 原油 6 月中旬升至每桶 123 美元以上的高點，周二的跌幅意味著較該高點下跌近 20%。

市場正在接近熊市，因為周二收盤價已較近期 3 月 8 日創下的收盤高點 123.70 美元下跌 19.5% 以上，若 WTI 原油價格收在 98.96 美元以下，意味著較近期高點跌逾 20%，即正式踏入熊市領域。

然而，Velandera 的 Raj 認為，油價跌勢過快、過早，為實體石油交易者創造獨特的買進機會，因為「供應情況最好也僅能用黯淡形容，往壞一點說，根本是災難級別。」

Raj 指出，今年美國高汽油價格 (零售價達到每加侖 5 美元以上) 「尚未削弱美國駕駛對石油的渴望」，且過往溫和的經濟衰退也不會讓需求出現實質性的減少。

與此同時，Velandera 的分析顯示，今年石油供需平衡狀況每個月都在惡化，供應一直下降，而需求卻不斷上升，且隨著利比亞和挪威傳來更多壞消息，市場只會變得更加緊繃。

政治不穩定導致利比亞石油產量大幅下降，而挪威正爆發石油和天然氣工人的罷工行動。

國際能源署 (IEA) 6 月發布月報表示，明年供應成長將落後於需求，導致市場陷入 50 萬桶 / 日的短缺。

經濟衰退擔憂

與此同時，花旗集團分析師表示，在經濟衰退的情況下，若沒有 OPEC + 的干預和短週期石油投資下降，Brent 原油價格年底前可能下跌至每桶 65 美元，到 2023 年底前可能跌至 45 美元。

若跌至 65 美元，意味著較現行水準大幅下跌，因為 Brent 原油現行價格仍在每桶 100 美元以上。周二 9 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 10.73 美元或近 9.5%，收每桶 102.77 美元。

WTRG Economics 的能源經濟學家 James Williams 表示：「有一點似乎很清楚的是，市場終於在價格上反映經濟衰退危機，且交易者已經減少多頭部位。」

他指出，美國能源資訊署 (EIA) 近期的數據顯示，汽油和蒸餾油的隱含需求 4 周均線分別下降 2% 和 7.4%。「我認為經濟衰退肯定即將到來，而經濟衰退總會導向價格下降。」