Netflix傳將推出含廣告訂閱方案 正與好萊塢製片商協商

知情人士透露，影音串流巨頭 Netflix (NFLX-US) 正在與好萊塢製片公司協商修改合約，推出價格較低、含廣告的訂閱方案。

Netflix 先前公佈的財報，顯示該公司正面臨 10 多年來首度訂閱戶流失，同時也警告用戶數可能持續衰減，令市場震驚。

為拯救業績，知情人士表示，Netflix 已開始與華納兄弟 (Warner Bros.)、環球影業 (Universal)、索尼影業 (Sony Pictures) 等製片公司，重談節目影片授權價格。

娛樂業高層表示，片商可能要求比現有合約高 15% 至 30% 的價格。報導指出，Netflix 已告訴片商，希望在今年第四季之前推出含廣告低價訂閱方案。

Netflix 發言人表示，低價、有廣告的訂閱選項仍在初期階段，相關報導僅是外界猜測。

先前有報導指出，Netflix 在一份報告中向員工表示，公司正努力在 2022 年第四季前引入新方案，較該公司先前預期的速度快許多。

Netflix 由於訂戶成長停滯不前，影響股價崩跌，今年迄今已跌逾 70%，較便宜又帶廣告的方案或許可以幫助吸引與留住對價格敏感的消費者，此外其競爭對手 HBO Max 與 Disney + 也在推出類似的服務方面獲得成功。

與此同時，Netflix 也預計在新方案推出的同時，一併打擊共享密碼用戶。該公司預估全球有超過 1 億的家庭用戶共享密碼，對公司營收與用戶成長造成不利影響。