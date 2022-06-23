NBC環球、谷歌爭搶獨家 與Netflix合作打造廣告版訂閱方案

知情人士透露，康卡斯特 (CMCSA-US) 旗下的 NBC 環球 (NBCUniversal) 和 Alphabet (GOOGL-US) 旗下的谷歌相互競爭，均欲與 Netflix (NFLX-US) 合作推出廣告支援版訂閱方案。

為提振營收，Netflix 有意推出內嵌廣告的訂閱方案，目前該策略仍在研發的初期階段，近幾周已探詢一系列合作方式。

知情人士透露，與 NBC 環球的合作可能具排他性。康卡斯特的影視廣告部門 FreeWheel 將提供技術來幫助投放廣告，而 NBC 環球的廣告銷售團隊將負責在美國和歐洲銷售廣告。

知情人士透露，與 NBC 環球合作可能涉及營收分潤方式，其中一個問題是 Netflix 是否能保證一定量的營收。

NBC 環球的全球廣告和合作夥伴關係部長 Linda Yaccarino 是此類合作夥伴關係的主要參與者。

谷歌則將 YouTube 及自家線上頻道捆包 YouTube TV 搬上檯面當作遊說其廣告服務技術和影視體驗的籌碼。谷歌已與 Netflix 有商業往來，因 Netflix 是谷歌的廣告購買工具顧客。

知情人士透露，谷歌可能也會要求獨家合作關係。

Netflix 代表回應：「我們仍處於決定如何推出低價、廣告版訂閱方案的早期階段，目前尚未有決議。」

知情人士指出，Roku (ROKUUS) 也已與 Netflix 就廣告合作進行了早期談判，先前外媒報導，Netflix 與康卡斯特和 Roku 就獲得技術基礎設施或廣告銷售方面的議題進行交涉。

與谷歌或 NBC 環球等大型競爭對手建立合作夥伴關係，並將技術基礎設施和廣告銷售外包，可讓 Netflix 廣告版訂閱方案更快問世。

幾位廣告產業高管估計，Netflix 至少需要一年時間才能在全球範圍內推出廣告版訂閱方案，但也有人表示，Netflix 可能會提早在某些市場測試廣告版訂閱方案。