即飲雞尾酒市場大 可樂業者也想分一杯羹

百事公司 (PEP-US) 與波士頓啤酒(SAM-US) 合作推出酒精 5 % 的硬性​激浪 (Mountain Dew) 飲料，獲得市場不少正面迴響，百事公司打算更深入即飲雞尾酒領域。

百事公司 CEO 拉瓜塔 (Ramon Laguarta) 在周二 (12 日) 的財報電話會議上指出，目前銷售狀況不錯，在這些州的市占率很高，對硬性飲料的潛力和與波士頓啤酒的關係感到樂觀。

百事公司與波士頓啤酒合作推出酒精飲料，在田納西州、佛州和愛阿華州銷售。

隨著百事公司和可口可樂 (KO-US) 開始深入長期以來迴避的領域，即飲雞尾酒之戰正在升溫。

可口可樂和 Jack Daniels 母公司 Brown-Forman (BF.B-US) 在 6 月簽署一項協議，經銷兩者合作開發的雞尾酒，這種幾十年來一直在酒吧銷售的 5% 淡酒，與 Hard Mountain Dew 很類似。

兩家公司表示，產品將率先在 2022 年底於墨西哥優先推出，隨後 2023 年在全球「特定」市場推出。

根據 Mintel 的數據，2016 年到 2021 年，即飲雞尾酒總銷量飆升 226%，到 2021 年，大約 50% 的 22 歲以上成年人會飲用即飲雞尾酒，高於 2018 年的 40%。

可口可樂今年稍早還與啤酒和葡萄酒製造商 Constellation Brands (STZ-US) 簽署了一項經銷酒精版 Fresca 的協議，是可口可樂和 Molson Coors (TAP-US) 就 Topo Chico 硬蘇打水達成的新協議。