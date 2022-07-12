〈紐約匯市〉美元強升 歐元探20年新低 兌美元匯率接近平價

受聯準會 (Fed) 大幅度升息預期提振，美元指數周一 (11 日) 維持強勁態勢，續登 20 年高點，反觀歐元因能源危機面臨經濟衰退風險，貶至 20 年低位，兌美元匯率接近平價。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 1.13%，報 108.21，為 2002 年 10 月以來最高，對 Fed 更快、更積極升息的預期繼續推高美元。

CIBC 資本市場北美外匯策略主管 Bipan Rai 指出，相較於多數已開發國家央行，Fed 將更積極升息，其他主要央行可能沒有能力跟上 Fed 的腳步。

市場預期，Fed 將在 7 月 26 日至 7 月 27 日的利率會議上升息 3 碼，聯邦基金期貨交易員也預估，到了明年 3 月，美國基準利率將自目前的 1.58% 升至 3.5%。

經濟數據方面，紐約聯準銀行最新調查顯示，美國消費者預期未來一年通膨將繼續上揚，但長期增速有望趨緩，通膨預期仍處於合理水平。

即將於周三 (13 日) 公布的美國消費者物價指數 (CPI) 是本周市場關注焦點。路透調查經濟學家預估，美國 6 月 CPI 年增率將較前一月增長，達 8.8%。

對於俄羅斯斷供天然氣，恐使歐元區陷入經濟衰退的擔憂情緒，拖累歐元走貶，歐元兌美元貶 1.42% 至 1.00362 美元，是 2002 年 12 月以來最低，且幾乎與美國平價。

將俄羅斯天然氣輸往德國的北溪一號 (Nord Stream 1) 管線周一開始進行為期十天的維護作業，預計將暫時關閉，歐洲各國政府、市場與企業均擔憂，北溪一號可能因為俄烏戰爭導致停工期進一步延長。

Rai 認為，市場最關心的是北溪一號是否會重新上線，若沒有的話，則市場有可能消化經濟衰退利空。

受全球經濟增長擔憂拖累，澳幣兌美元貶 1.8% 至 0.6732 美元，是 2020 年 5 月底以來最低。隨著本土疫情再度升溫，中國多地已採取新一輪防疫措施，市場憂心此舉恐催生新一波供應鏈中斷。

截至台灣時間周二 (12 日) 約 6:00 價格：