〈台股盤前〉國安基金護盤激勵大 關注權王、股王法說談景氣

受到國安基金宣布將進場護盤的消息面激勵，台股昨日跳空開高 400 點並且收高，終場以上漲 374.06 點收在 14324.68 點，站上 5 日及 10 日線，市場專家認為，台股應屬跌深反彈格局，且還有彈升空間，但大盤上檔月線 14888 點壓力仍大，操作應趨向保守。

證券分析師黃漢成指出，台北股市在國安基金決議進場護盤維護市場秩序及流動性之下，大盤應還有反彈空間，值得留意的是，在疫情、通膨、俄烏戰爭等變數之下，2022 年下半年的產業景氣勢將進行修正，修正的面向及幅度，也將由今天下午召開的大立光 (3008-TW)、台積電 (2330-TW) 法人說明會嗅出端倪，這是投資人必須留意的。

7 月 13 日的台股集中三大法人外資及陸資、投信，自營商同步買超，合計買超 111.66 億元。其中自營商買超 43.64 億元，投信買超 11 億元，外資及陸資買超 57.02 億元。而集中市場融資增加 2.69 億元，融券減少 3480 張。

在美國經濟方面，美國 6 月通膨數據火爆，2 年期和 10 年期美債殖利率曲線加劇，美國 6 月消費者物價指數 (CPI) 年增 9.1%，遠超經濟學家預估的 8.8% 及前值 8.6%，再創 40 年新高，市場也密切觀察美國 Fed 的加碼升息對抗通膨力道。

在今晨收盤的美股四大指數表現來看美股道瓊指數下跌 208.54 點，或 0.67%，收 30,772.79 點。那斯達克指數下跌 17.15 點，或 0.15%，收 11,247.58 點。標普 500 指數下跌 17.02 點，或 0.45%，收 3,801.78 點。費城半導體指數上漲 19.2 點，或 0.75%，收 2,577.4 點。

就今晨唯一走揚的費城半導體指數來看，其成分股普遍揚升。AMD (AMD-US) 上漲 1.52%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 0.54%；應用材料 (AMAT-US) 漲 0.39%；美光 (MU-US) 跌 0.54%；德儀 (TXN-US) 跌 0.11%； 高通 (QCOM-US) 上漲 2.02%。

台股 ADR 僅中華電信走低。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.77%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.59%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.54%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.24%。