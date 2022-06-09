陳俊聖：PC市場已反轉供大於求 宏碁持續控管庫存

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 董事長陳俊聖今 (9) 日表示，半導體供給、中國封控影響逐漸趨緩，不過 PC 市場已出現供給大於需求的狀況，下半年展望不明，但宏碁在年初就針對零組件庫存進行管控，接下來也會做足準備迎接下半年營運。

陳俊聖認為，供應鏈長短料是去年以前的議題，隨著半導體廠商在去年底陸續將成熟製程轉至 12 吋生產，供給已大幅改善，中國封控影響也隨解封逐步減緩，但整體市場持續面臨物價飆漲、通膨議題，因此市場已反轉、出現供過於求的狀況。

陳俊聖說明，各國因先前「瘋狂印鈔票」引發通膨，今年再加上俄烏戰爭爆發導致能源、食物價格高漲，加劇通膨惡化，依全球卡路里交易量統計，光是俄羅斯、烏克蘭兩地就占全球 12%，其中，葵花仔油占比高達 75%，大麥、小麥、玉米也各占 29%、28%、15%。

面對高通膨狀況，多國皆已採取升息等貨幣政策，陳俊聖指出，升息激起的漣漪效應將影響股市、債券市場，進而衝擊各式消費性產品需求，消費者將把需求轉往購買生活必需品，對筆電等耐久財需求則會下滑。

宏碁首季庫存水位約達 638 億元，低於同業，陳俊聖說，年初就已觀察到總體經濟變化，因此就針對零組件進行控管，現階段通路庫存約在 8 周，僅較疫情前約 7.8 周略高，以歐洲市場為例，現階段銷售出去的貨與物流到貨的量相當，因此還算健康，但還有努力的空間。

市場對今年個人電腦市場前景看淡，根據研調機構 IDC 最新預期，今年全球個人電腦出貨量將下滑至 3.21 億台，年減幅擴大至 8.2%。

展望下半年，陳俊聖表示，目前還看不清，但需求還是高於疫情前，只是「花無百日好」，會積極為下半年營運做準備，並持續推動集團多事業引擎布局，以 4 月為例，宏碁集團非 PC 及顯示器事業營收占比達到 21.9%，並較去年成長 33%，旗下檢測維修服務商海柏特 (6884-TW) 也預計下周一 (13 日) 登錄興櫃。