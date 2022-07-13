外資期現貨不同調 回頭買超面板與航空雙雄

台股今 (13) 日受惠國安基金進場護盤消息激勵，終場大漲 374 點，收在 14324 點，接連站回萬四、五日線與十日線關卡，外資再買台積電外，也回頭買超航空雙雄與面板雙虎，期貨則減碼多單，凸顯外資對台股後市仍謹慎看待。

三大法人合計買超 111.66 億元，外資轉買 56.99 億元，終止連 3 賣，投信續買 10.99 億元，連 14 買，自營商也買超 43.63 億元；期貨方面，外資減碼多單 4061 口，未平倉口數降至 3473 口。

觀察外資買超標的，已連 7 買台積電，累積張數達 3.9 萬張，也再度加碼中華電，更已連 11 買，除兩大權值股外，其餘如長榮航、華航、群創、友達都有 1.5 萬張以上，元大金、新光金、開發金與富邦金四家金控也獲青睞。

外資賣超則鎖定電子、傳產及金融個股，電子包括英業達、緯創與京元電，傳產則因國際鋼價下跌、石化產品需求低預期，反手調節中鋼、台塑，金控如玉山金、中信金、兆豐金等，也全數入列賣超前十名。

投信與自營商則同樣看好中信金，分別買超 1034 張、1949 張，與外資呈現土洋對做，但雙方在長榮航看法則分歧，投信賣超長榮航 1631 張、自營商則大買長榮航 10791 張。