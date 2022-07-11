宏碁再添小金雞 旗下宏碁遊戲股票公開發行申報生效

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 近年推動多元事業發展策略，累計集團已有八家上市櫃、興櫃及公開發行子公司，旗下宏碁遊戲今 (11) 日宣布，向證券櫃檯買賣中心申報首次辦理股票公開發行，於今日生效，股票代號為 6908。

宏碁遊戲辦理股票公開發行，發行股份種類為記名式普通股共 2.5 萬仟股，每股面額新台幣 10 元整，發行股份金額為新台幣 2.5 億元整。

宏碁遊戲是宏碁在 2020 年 7 月成立，作為集團拓展遊戲、電競的品牌延伸，提供電腦及遊戲機娛樂軟硬體全方位產品與服務，提供遊戲玩家線上線下完整的生活體驗，2020 年取得 Sony PlayStation 5 遊戲主機軟硬體設備台灣銷售代理權後，今年也陸續取得羅技賽車模擬設備、ASTRO 遊戲耳機麥克風、SEGA 遊戲、日本遊戲周邊領導品牌 HORI 在台代理權。

宏碁遊戲也推出線上商店，未來也規劃販售數位遊戲，以因應遊戲產業數位化趨勢，提供全方位娛樂與遊戲體驗，營運方面，宏碁遊戲 2020 年營收為 3.17 億、每股純益 8.04 元，2021 年營收則為 12.76 億元、每股純益 11.06 元。

宏碁近年積極推動多元事業發展，在宏碁遊戲前，加計宏碁本身外，集團上市櫃櫃家數已達八家，包含建碁 (3046-TW)、安碁資訊 (6690-TW)、展碁國際 (6776-TW)、智聯服務 (6751-TW)、宏碁資訊 (6811-TW)、宏碁智醫 (6857-TW)、海柏特 (6884-TW) 等，董事長陳俊聖日前也預告，集團今年將至少再有 2 家小金雞 IPO(首次公開發行)，預期年底集團上市櫃家數可望突破 10 家。