華碩、宏碁6月營收月增4成以上 Q2皆下滑

品牌雙 A 6 月營收出爐，營運均擺脫低谷，單月營收月增 4 成起跳，華碩 (2357-TW) 品牌營收達 514.46 億元、月增 50.28%，宏碁 (2353-TW) 則達 309.45 億元、月增 39.5%，為近八年同期高點，不過第二季兩家表現皆較上季與去年同期修正。

華碩 6 月品牌營收達 514.46 億元，月增 50.28%、年增 13.85%，累計第二季品牌營收 1152.1 億元，季減 9.97%、年減 4.21%，則寫近五季低點，累計上半年營收達 2431.72 億元，年增 6.48%。

華碩表示，第二季受供應鏈、物流、通膨等不利因素影響，導致營運、獲利下滑至相對低點，但在團隊努力下，6 月已度過營運低點，後續將積極對應通膨、需求調整壓力，進一步強化產品定位、擴增出貨規模。

宏碁 6 月營收則達 309.45 億元，月增 39.5%、年增 3.1%，為近八年同期新高，第二季營收達 723.48 億元，季減 7.7%、年減 9.3%，累計上半年營收達 1507.21 億元，年減 0.4%，宏碁強調，公司持續減低整體庫存。

宏碁指出，6 月電競事業、桌機均有回溫，單月營收分別年增 25.7%、9.3%，此外，多重引擎事業也持續發酵，7 家上市櫃、興櫃及公開發行子公司第二季營收年增 31.9%，其他包含宏碁遊戲、倚天酷碁、聯永基、安圖斯科技、宏碁智新等均有雙位數成長。

宏碁也統計，第二季非個人電腦、顯示器事業營收占整體營收約 21.1%。

另一方面，技嘉 (2376-TW) 今日也公告 6 月營收，達 81.94 億元，月增 19.8%、年減 10.3%，第二季營收達 226.62 億元，季減 30.5%、年減 28.7%，為近兩年單季低點，上半年營收達 552.64 億元、年減 8.1%。

微星 (2377-TW)6 月營收則達 164.98 億元，月增 3.7%、年增 6%，第二季營收達 480.16 億元，季減 9.5%、年增 3.7%，上半年營收達 1010.55 億元、年增 7.1%。