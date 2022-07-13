華城電能推全台最高功率充電樁 佈局超快充市場

重電大廠華城 (1519-TW) 旗下電動車充電事業華城電能，今 (13) 日發表全台最高功率 480kW 電動車充電樁，搶先佈局超快充市場；執行長許逸晟表示，目標年底前交流 (AC) 充電樁擴增至 500 座、直流 (DC) 充電樁則達 30 座，看好下半年到明年各大車廠陸續推出電動車下，國內充電站需求及商機龐大。

華城電能 2020 年於台北內湖耗資千萬打造綠能充電示範站，成為業界首個運用太陽能創電、儲電、再用電的電動車綠能充電示範場域；看準充電市場高壓快充趨勢與超快充缺口，今日率先發表全台最高功率 480kW 充電樁，包括 Mercedes-EQ、KIA、LEXUS、Porsche、PEUGEOT、Volvo 等電動車知名品牌代表，均偕同自家車款到場參與。

華城此次引進的 480kW 充電樁，單槍最高輸出功率可達 480kW，可依市場需求設置分體櫃與充電功率 240kW-480kW，一機最多支援 4 車同時充電，可滿足不同規格充電需求；480kW 充電樁未來優先佈建在速公路交流道附近，也能提供電動巴士或電動物流車隊最高效的充電需求，市場前景可期。

華城電能目前全台佈建 EVALUE DC 20 座充電樁、AC 220 支充電樁，站點遍及 84 個據點，全台設備連線總功率可達 5765kW，全台市占率約 3-4 成，目標 2023 年進一步達到 900 座 AC 充電樁、50 座 DC 充電樁。

許逸晟指出，台灣已進入充電站戰國時代，但電動車占整體車市比重僅 1%，若電動車占比拉升至 5%，華城電能就可望開始獲利。

華城電能為華城轉投資公司，今年辦理現增引進宏碁 (2353-TW)、中租 (5871-TW) 集團旗下中租能源為策略性投資人，持股各約 10%，華城持股則由原先約 8 成降至 65%。擁有母公司華城的電力專業背景，華城電能從設備製造、安裝工程，到營運維護、雲端管理等一手包辦。

華城電能投入電動車充電站營運服務起，便積極攜手各大車廠，目前已是 Mercedes-Benz、KIA、LEXUS、Toyota 委託的全方位充電解決方案服務商、Audi 及 Volvo 充電關鍵策略合作夥伴。在快充站方面，華城電能也協助美系車廠及德系跑車品牌快充站建置；家用充電除全方位合作配合的車廠外，也為 BMW、PEUGEOT、中華汽車等廠牌車主提供家用設備安裝服務，預計下半年還有 3 家新車廠加入。

