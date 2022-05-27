〈台電充電樁〉充換電設施電價下周一上路 經長：今年不會有缺電問題

因應全球電動車發展趨勢，台電今 (27) 日首度展示電動車充電示範場，也提出充換電設施電價，預計下周一 (30 日) 正式上路，主打低基本費、高價差、離峰長等三大特色，可望推動台灣電動車市場進一步發展，此外，面對近年用電需求持續攀升，經濟部長王美花也表示，今年用電不會有問題。

王美花表示，目前國內電動車、充電樁量體還是很小，台電提出的充換電設施電價機制，可望進一步分散充電樁電源使用、鼓勵民眾搭配並在再生能源時段使用，達到降低電費、分散誘因。

台電指出，因應 2050 淨零排放路徑規劃，電動車將在運具低碳化扮演關鍵角色，也是未來分散式電力系統中重要的移動式分散儲能設備，可於離峰時段充電，減少負載波動，並於尖峰時段回送電力至電網，提升整體電網韌性，且台灣目前電動車占比仍不高，因此推動新充電價格機制對供電不致造成影響。

台電進一步表示，新充電椿專用電價參考國際電業作法，除兼顧電力系統穩定外，也具備低基本費、高價差、離峰長等三大特色，適合用電需求高且訂有契約容量的充換電設施用戶，包含集合住宅停車場充電樁、電動汽車充電站、電動機車電池交換站等，此外，搭配 EMS 電能管理系統，也將可精準掌握用電狀況。

根據台電規劃，充換電設施電價中基本電費將大減 80%，每瓩平均約降 155 元，降低用戶固定費用負擔，同時拉大尖離峰用電價差達每度 6 元以上，為一般時間電價的 3 倍，引導並鼓勵用戶在離峰時間充電，此外，考量電動車「先充電後用電」特性，設計長達 18 小時的超長離峰時間。