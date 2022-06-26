精英衝刺新事業布局 充電樁市占拚達10%

精英 (2331-TW) 近年積極轉型，效益正逐步浮現，除本業持續強化利潤外，在 IoT、充電樁領域布局也開始發酵，面對全球環保意識抬頭、各國陸續禁售燃油車改發展電動車趨勢下，精英力拚未來在全球充電樁市場中至少拿下 5-10% 市占。

面對電動車趨勢，精英早在 2017-2018 年即跨入智能充電樁領域布局，開發 AC/DC 充電樁服務，也投資美國智能充電系統及軟體開發設計商 IoTecha，取得一席董事，並共同開發發表自有品牌 LIVA 的智慧交流電充電樁，根據財報顯示，精英目前持有 IoTecha 普通股、特別股各約 19.61%、8.15%。

精英指出，目前應用 AC(直流電) 80A 快充技術的充電樁已開始進入量產化，產品符合 IEC-15118 最新世代規範、加上 OCPP 1.6/2.0，DC(直流電) 充電樁產品也正積極投入人力開發中。

電動車正隨著環保意識抬頭出現強勁成長，連帶充電樁設備每年以數倍增速成長，依據 Digitimes 研究顯示，2030 年後每年將有超過 5000 萬輛電動車，充電樁需求則會超過 5 億台，精英表示，將積極開發不同充電樁設備、雲端服務軟體平台，以期在充電樁市場拿下逾 5-10% 市占。

精英說，未來在充電樁領域上，除提供硬體設備外，也將提供整體解決方案，此外，藉由製造充電樁技術也可運用在太陽能儲能設備上，同步強化綠能領域布局，而這也是母集團大同 (2371-TW) 強項領域之一，後市發展可期。