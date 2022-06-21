交長：市售汽機車2040全面電動化 將補助廣設充電樁

國發會日前發布 2050 淨零路徑，交通部長王國材今 (21) 日於台歐盟電動車論壇上表示，正在研擬相關管制措施，逐步降低車輛碳排放，並進一步讓燃油車退場，以達到 2040 年市售汽機車全面電動化目標，未來也將透過補助方式鼓勵設置充電樁，最終形成一個商業模式。

王國材強調，為了達成淨零目標，運具電動化是我們的主軸，其中，電動車、電動機車在 2040 年以前，市售比要達到 100%，公車方面，至 2030 年前推動全面電動化。

王國材表示，未來將加嚴車輛空污、碳排標準，並透過修法讓燃油車逐步退場，經濟部也會協助國內業者轉型升級，零組件國產化，確保平價，讓所有民眾都能負擔。

至於充電樁方面，王國材表示，交通部正在推動相關節點設置，包括國道休息站、車站、停車場、飯店等，由政府帶頭來做，並鼓勵地方政府與電能廠商合作，建置充電站。

交通部依照階段性目標及未來電動車用量估算，2025 年前必須裝設 6500 座充電樁，目前全台共約有 2000 座，未來會持續增加，王國材表示，已經在申請經費，將用補助方式，鼓勵公共場域的充電樁設置。

王國材指出，希望隨著電動車發展，未來整個充電樁將成為一個商業模式，因此，一開始會先由政府帶起，最後交由商業決定。至於充電樁的電價費率，這是由經濟部決定。