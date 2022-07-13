〈宏碁資訊轉上櫃〉助數位疫苗護照更新 擬再增資5000萬元

宏碁 (2353-TW) 旗下宏碁資訊 (6811-TW) 本季將由興櫃轉上櫃，總經理周幸蓉表示，國內有 7 成政府及公家機關是宏碁資訊的客戶，也透露未來上櫃後，預計再增資約 5000 萬元，強化營運布局，值得注意的是，指揮中心今日宣布，數位新冠病毒健康證明系統新增 SHC 格式，也是由宏碁資訊操刀。

周幸蓉說，宏碁資訊聚焦政府、企業客戶，目前國內有逾 7 成政府、公家機關是客戶，包含司法院、經濟部、法務部、衛服部、體育署等，其中，近兩年國人使用的數位疫苗護照就是由宏碁資訊協助開發。

指揮中心今日記者會中也宣布，數位新冠病毒健康證明系統明 (14) 日 8 時起將新增美、日、加、澳等國採用的 SHC 格式，宏碁資訊策略長鄭大祐也透露，這一個禮拜公司團隊都在備戰準備，希望讓服務能順利上線。

指揮中心說，衛福部已在今年 5 月 20 日加入由美國為首的國際組織 VCI，因此可發行 Smart Health Card(SHC) 格式數位證明並取得認證，此次「數位新冠病毒健康證明」系統版本更新，將新增核發 SHC 格式的數位證明功能，將可符合美國 (部分州)、加拿大、日本及澳洲 (雪梨) 等與我國頻繁交流的國家旅行使用。