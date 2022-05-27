〈台電充電樁〉迎電動車高速成長期 台充電樁業者大啖商機

因應淨零碳排目標，全球各國積極推動電動車產業發展，台電作為交通工具轉型的關鍵電力來源，今 (27) 日首度展示電動車充電示範場，並邀集充電樁業者、EMS 共同參與，包含台達電 (2308-TW)、飛宏 (2457-TW)、起而行綠能等都可望搶食台灣未來龐大的充電樁商機市場。

台電今日在台北市區營業處舉辦「電動車充電示範場開幕儀式」，正式啟用全國首座整合地下停車場的電動車充電示範場，分別在地下一樓、地下二樓合計建置約 16 個充電樁車位，並結合 EMS 業者展示整體充電設施線路規劃。

現場除有美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US)、西門子 (SIE-US) 充電樁設備外，與會廠商包含台達電、飛宏、華城 (1519-TW) 旗下華城電能、中興電 (1513-TW)、起而行綠能等，其中，據悉，起而行綠能客戶包含裕融 (9941-TW) 旗下裕電能源、遠傳 (4904-TW)、士電 (1503-TW) 等；充電管理平台則有岳鼎智慧能源等廠商參與。

經濟部長王美花今日也出席活動，她致詞時提到，電動車是淨零轉型過程，重要的政策目標工具，雖然台灣電動車數量相比其他先進國家來得少，但近年均呈現跳躍式成長，據交通部統計，截至 4 月底台灣電動車總數量已達近 60 萬輛。

王美花進一步指出，台灣電動車目前有高達 9 成都是特斯拉，因此充電樁配套上，經濟部能源局也在去年底與業界達成共識，將特斯拉的充電規格 TPC 新增進充電樁國家標準，增加充電樁規格彈性，至於全台充電樁普及，經濟部會針對中油等國營事業持續盤點，其他則會由交通部與地方政府一同協助。