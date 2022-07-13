材料-KY現增每股100元溢價發行 將募集3億元

材料 - KY (4763-TW) 繼完成發行發行國內可轉換公司債 (CB) 募資約 5 億元後，將辦理現金增資案發行 3000 張現增股，今 (13) 日完成訂價特每股 100 元發行，預計將募集 3 億元，主辦券商為富邦證券。

材料 - KY 此次由原股東會依持股比例認購，將在 7 月 20 日除權交易，預計 9 月 7 日完成繳款。

材料 - KY 在向上游整合跨入原料醋酐的生產並完成建置投產，積極擴充絲束、醋片生產， 6 月營收 3.53 億元，第二季營收也站上 10 億元大關，上半年則達 18.44 億元，全數都創新高。

材料 - KY 今年營收上看 40 億元，明年更可達 50 億元，較去年成長 8 成以上，董事長王克璋看好目前營運向上走勢，今年單月營收至少可維持 3 億元以上，毛利率 31%。

材料 - KY 今年以來營收成長，受惠中國境內新增客戶，還有既有客戶拉貨，且對東歐新客戶也開始出貨，今年營收不看淡。

材料 - KY 今年持續擴產，規劃開發顯示面板用偏光板上游材料，產能方面，山東濟南絲束廠年設計總產能目前為 1.6 萬噸，因應未來絲束需求與營運成長，目標再新增 4000 噸絲束產能。