材料-KY醋片需求走揚推升3月營收創高 擬自4/1調高售價

材料 - KY(4763-TW) 考量市場供需因素，預計自 4 月 1 日起再調高醋片價格，是繼 2021 年調漲後，今年第一波漲價，加上新產能開出，將挹注今年本業獲利成長。

材料 - KY 2 月營收為 1.95 億元，創同期新高，年增 15%，月減 29%，前 2 月營收 4.67 億元，年增 17.02%，依材料 - KY 客戶的訂單及出貨量推估，3 月營收將突破 3 億元創新高，月增 53.85%，年增 29.31%，2022 年首季營收將達到 7.67 億元。

材料 - KY 認為，貿易戰再次升溫使產業鏈重組情勢加劇，地緣政治情勢變化，全球供應鏈已重新排序，絲束可望持續受惠；另外，醋片在中國的內需市場表現也看好，供應鏈改變趨勢將持續支撐材料成長，目前訂單能見度佳，今年訂單已陸續談妥，且有新絲束產能規劃，加上去年第四季增加新醋片產能，且醋酐已批量出貨，有助營收、獲利成長。

材料 - KY 2021 年稅後純益 3.58 億元，每股純益 6.23 元，公司對今年擴產效益看法樂觀，現金股利發放額度仍維持上一年 5.5 元水準。

材料 - KY 2021 年營收 27.15 億元，創新高，毛利率 30%，年減 3.5%，稅後純益 3.58 億元，年減 29%，每股純益 6.23 元。