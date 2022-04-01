村料-KY送件擬募資8億元 為KY公司今年首件籌資

材料 - KY(4763-TW) 已向金管會送件發行國內可轉換公司債募集 5 億元，並將辦理現金增資籌集 3 億元，是 2022 年以來第一上市公司首件市場籌資案，主辦券商為富邦證券。

材料 - KY 2021 營收與毛利率走勢亮眼，不過獲利受美元匯率走弱、原物料及運費價格上漲等因素影響，較 2020 年下滑；2021 年營收 27.15 億元，創新高，毛利率 30%，年減 3.5%，稅後純益 3.58 億元，年減 29%，每股純益 6.23 元，擬配發每股現金 5.5 元現金股利。

材料 - KY 受惠於貿易戰再次升溫使產業鏈重組情勢加劇，地緣政治情勢變化，全世界供應鏈已重新排序，絲束可望持續受惠；另外，也看好醋片在中國的內需市場，供應鏈改變的長期趨勢持續支撐材料成長，目前訂單能見度佳，今年訂單已陸續談妥，且有新絲束產能規劃，加上去年第四季增加新醋片產能，且醋酐已批量出貨，預期 2022 年再向上成長。

材料 - KY 產能規劃方面，絲束廠年設計總產能目前為 1.6 萬噸，因應未來絲束需求與營運成長，濟南大自然擬將現有絲束廠廠區整頓清出空間，以備擴充產線，目標再新增 4000 噸絲束產能。

材料 - KY 2 月營收為 1.95 億元，創同期新高，年增 15%，月減 29%，前 2 月累計營收 4.67 億元，年增 17.02%；市場預估材料 - KY3 月營收可望攀上 3 億元，改寫歷史新高。