客戶備貨積極 材料-KY 3月營收3.36億元創新高

材料 - KY (4763-TW) 考量市場供需因素，自 4 月 1 日起再調高醋片價格，是繼 2021 年調漲 10-15% 後，今年第一波漲價，材料 - KY 今 (6) 日公布 3 月營收，在客戶端提前備貨效應推升下，以 3.36 億元改寫歷史新高，月增 72.75%，年增 45%。

材料 - KY 2022 年第一季營收為 8.04 億元，創新高，季增 4.45%，年增 27.3%，加上在濟南還有新產能開出，將挹注今年本業獲利成長。

材料 - KY 認為，貿易戰升溫使產業鏈重組情勢加劇，加上地緣政治情勢變化，全球供應鏈已重新排序，絲束可望持續受惠；另外，醋片在中國的內需市場表現也看好，供應鏈改變趨勢將持續支撐材料成長，目前訂單能見度佳，今年訂單已陸續談妥，且有新絲束產能規劃，加上去年第四季增加新醋片產能，且醋酐已批量出貨，有助營收、獲利成長。

材料 - KY 去年稅後純益 3.58 億元，每股純益 6.23 元，公司對今年擴產效益看法樂觀，現金股利發放額度仍維持上一年 5.5 元水準。

材料 - KY 2021 年營收 27.15 億元，創新高，毛利率 30%，年減 3.5%，稅後純益 3.58 億元，年減 29%，每股純益 6.23 元。

材料 - KY 已向金管會送件發行國內可轉換公司債募集 5 億元，並將辦理現金增資籌集 3 億元，是 2022 年以來第一上市公司首件市場籌資案，主辦券商為富邦證券。