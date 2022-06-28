投資人抄底 女股神旗艦基金ARKK連8日資金流入

「女股神」伍德 (Cathie Wood) 旗下旗艦基金 ARK Innovation ETF (ARKK-US) 已經連續 8 日實現資金流入，創下一年多來最長資金流入紀錄。

數據顯示，投資者已連續 8 日向 ARKK 投入資金，總額達到 6.39 億美元，而上次出現如此長時間的資金流入是在去年 3 月。

雖然此次資金流入總額比去年的 14 億美元少，但資金流入表明投資者已開始恢復對伍德的信心。

由於受到通膨標升和美國聯準會升息的壓力，ARKK 自最高點以來下跌了 70% 以上。不過，過去 2 週，ARKK 累積上漲了約 14%。

先前有報導指出，伍德在減持特斯拉股票一年後，趁著特斯拉股價較去年 11 月的歷史新高下跌近 50% 又開始買進，自 5 月 23 日以來已買入超過 5.5 萬股。此舉意味著方舟投資的態度出現轉變，該公司至少已連續四季出售特斯拉股票，截至 3 月底，其持股從去年同期的 579 萬股降至 159 萬股。

最近買入特斯拉股票的基金包括 Ark Innovation ETF、Ark Autonomous Technology and Robotics ETF(ARKQ-US) 和 Ark Next Generation Internet ETF(ARKW-US)。

伍德月初曾表示，要大家不要太過擔憂通膨，因為通膨很快就會消散，美國企業現在庫存龐大。「庫存量這麼多，顯示出一直都在談論的周期因素，因此我們認為通膨很快就會退散。」伍德說道。