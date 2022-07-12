聯合國報告：明年印度超車中國 躍全球人口最大國

聯合國的最新預測顯示，明年印度將超越中國，躍居全球人口最多的國家，較原估提早四年，且年底前全球總人口將達到 80 億人大關。

聯合國經濟和事務部周一（11 日）發布的「2022 年世界人口展望」報告顯示，到年底中國和印度的人口均會超過 14 億人，且明年印度將超越中國，成為全球人口最多的國家。

依據聯合國的最新預測，全球總人口到 11 月 15 日將達到 80 億人關口，到 2030 年和 2050 年分別增至 85 億和 97 億，到本世紀 80 年代達到 104 億人高峰，並在本世紀結束前維持在此一水準。

報告顯示，近幾十年來許多國家的生育率顯著下降，導致世界人口增長率在 2020 年降至 1% 以下，為 1950 年以來首見。

聯合國預計在 2022 年至 2050 年間，全球 61 個國家的人口至少將減少 1%，同期泰半全球人口增長，將集中在剛果民主共和國、埃及、衣索比亞、印度、奈及利亞、巴基斯坦、菲律賓及坦尚尼亞這八個國家。

報告預測，全球 65 歲及以上年齡人口的比率，預計將從 2022 年的 10% 上升至 2050 年的 16%，屆時全球 65 歲及以上老齡人口的人數，將是 5 歲以下兒童人數的兩倍多。

聯合國的數據顯示，2019 年全球平均餘命為 72.8 歲，較 1990 年多近 9 歲，但去年該數據降至 71.0 歲，凸顯新冠肺炎疫情的影響。

全球生育率看起來也不太妙。去年全球平均生育率為 2.3，即平均每名女性生育 2.3 個孩子。相較下，1950 年的平均生育率為 5。聯合國預計到 2050 年，全球平均生育率將進一步降至 2.1。