〈美股盤後〉債市衰退警鈴大作 科技股殺尾盤 那指收黑近1%

2 年期與 10 年期美債殖利率曲線倒掛加劇，經濟衰退警鐘響徹雲霄，6 月消費者物價指數 (CPI) 公布前，市場信心不足，美股週二 (12 日) 開盤後震盪走低，能源股帶頭下殺，科技股尾盤賣壓沉重，微軟暴跌逾 4%，道瓊收黑近 200 點，那指下跌近 1%，標普挫低 0.92%，只有費半指數小幅收紅 0.18%。

市場最關注的 2 年期和 10 年期美債殖利率曲線週二倒掛加劇，不斷發出經濟衰退的警告，10 年期美債殖利率跌至 2.91%，2 年期則升至 3.01%，創 2007 年首見最高水平 (即 2008-2009 年金融危機之前)。投資人近期似乎迴避股票等風險較高的資產，轉而青睞美債和美元等傳統避險資產。

投資人正等待週三公布的 6 月消費者物價指數 (CPI) 報告，經濟學家普遍預測，美國 6 月 CPI 年增率達 8.8%，料再創 40 年新高，該數據可能會強化聯準會鷹派立場，即在本月底 FOMC 會議上升息 3 碼。

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 週三重申他支持聯準會本月升息 3 碼以抑止通膨，有信心美國經濟能夠承受更高的利率。

方舟投資公司 (ARK Invest) 創辦人兼執行長伍德 (Cathie Wood) 週二表示，聯準會無視通縮跡象，持續推進激進升息計畫以抑制通膨，將很快被迫轉向鴿派。

全國獨立企業聯合會 (NFIB) 週二公布的數據顯示，美國 6 月 NFIB 小企業樂觀情緒指數下跌 3.6 點至 89.5，跌幅為 2020 年底以來最大。34% 受訪企業認為通膨是業務營運的最大問題。

分析師預測，如果高物價持續下去，拜登所在的民主黨將在 11 月期中選舉中吞敗。拜登政府試圖平緩市場擔憂，白宮經濟顧問週一發布備忘錄指出，6 月 CPI 數據很大程度上不會反映天然氣價格下跌。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 5.57 億例，死亡數突破 635 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 121 億劑疫苗。美國疾病控制和預防中心 (CDC) 週二指出，Omicron 亞變異株 BA.5 估占美國所有新增病例的 65%，成為主流毒株。

週二 (12 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊全數淪陷，能源、資訊科技和醫療保健板塊跌勢最慘。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王漲跌互見。蘋果 (AAPL-US) 漲 0.68%；Meta (META-US) 跌 0.24%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.43%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 2.26%；微軟 (MSFT-US) 下跌 4.10%。

道瓊成分股逾半收黑。Salesforce (CRM-US) 下跌 4.61% ；旅行家 (TRV-US) 下跌 1.92%；雪佛龍 (CVX-US) 下跌 1.83%；嬌生 (JNJ-US) 下跌 1.4%；波音 (BA-US) 大漲 7.42%。

費半成分股普遍收紅。AMD (AMD-US) 跌 0.77%；NVIDIA (NVDA-US) 跌 0.46%；應用材料 (AMAT-US) 漲 0.12%；美光 (MU-US) 上漲 2.37%；德儀 (TXN-US) 漲 0.59%； 高通 (QCOM-US) 漲 0.54%。

台股 ADR 互見消長。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.04%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.20%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.15%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.91%。

企業新聞

推特 (TWTR-US) 上漲 4.32% 至每股 34.06 美元，盤後股價走高逾 1%。全球首富馬斯克宣布終止推特收購案後，推特週二盤後宣布，公司在特拉華州衡平法院對馬斯克提起訴訟，尋求法律途徑以維持交易進行。

微軟 (MSFT-US) 下跌 4.10% 至每股 253.67 美元，創近一個月最大單日跌幅。微軟將在 2023 會計年度開始的幾天後小幅裁員，裁員範圍將涉及多個事業群，但影響不到 1% 的員工。不過 IDC 數據顯示，第二季全球傳統 PC 出貨量年減 15.3% 至 7130 萬台，引發投資人對微軟 Windows 作業系統需求的強烈懷疑。

美國記憶體大廠美光 (MU-US) 週二股價開盤跳水至單日低點，爾後震盪走高，終場收紅 2.37% 至每股 59.18 美元。美光週二官網公告，旗下位於日本廣島的 DRAM 製造廠受惡劣天氣影響，於 2022 年 7 月 8 日突發停電，目前仍在評估損失。TrendForce 發布報告指出，預估跳電時間短暫，影響產能有限。

比特幣價格再度跌破 2 萬美元大關，連續第 4 日挫跌，區塊鏈概念股悉數走弱，Marathon Digital (MARA-US) 下跌 1.79%。

經濟數據

美國 6 月諮商會就業趨勢指數報 119.38，前值 118.88

華爾街分析

New York Life Investments 分析師兼投資組合策略師 Lauren Goodwin 表示，市場普遍預計週三公布的 CPI 數據是一個非常高的數據，即使不是這樣，也無法在幾週內改變聯準會觀點。

Vital Knowledge 分析師 Adam Crisafulli 表示：「美元飆升是全球不安的徵兆，因為美元匯率大漲，歐元與英鎊等貨幣暴跌使歐盟和英國通膨壓力飆升，將使得美企和各國央行的日子更加艱難。」

Bokeh Capital Partners 創始人兼投資長 Kimberly Forrest 提到：「美元走強不僅會影響本季獲利，更有可能會影響未來幾季營收前景，這是一個大問題。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主