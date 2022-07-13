投信看好半導體利多浮現 喊晶圓製造甜蜜點可進

近期半導體龍頭大廠陸續公布第二季財報，加上晶片需求受元宇宙、5G、各式智慧載具等題材支撐，半導體產業剛性需求支撐下，科技股震盪將逐漸鈍化，兆豐投信今 (13) 日指出，半導體搶進甜蜜點來臨，兆豐也推特選台灣晶圓製造 ETF 基金，預計 7/21-7/26 募集。

兆豐投信指出，根據工研院統計，全球第二、三代半導體市值從疫情前的 2018 年約 270 億美元，擴張至 2030 年將上看 435 億美元，半導體市值成長將擴大各企業獲利空間。

看準半導體產業撥雲見日、進場時機將至，並搭上台灣唯一晶圓製造 ETF 的投資甜蜜時點，兆豐特選台灣晶圓製造 ETF 基金研究團隊表示，伴隨全球電動車滲透率持續攀升，車用電子、5G 手機、5G 基站與基礎建設、高效能運算與雲端伺服器等需求及時補位，舒緩了消費性電子需求降溫問題，也持續讓各大晶圓廠產能利用率維持高檔，激勵半導體產值與走勢向上增長。

半導體產業範疇很廣，兆豐投信為何更青睞中上游？兆豐特選台灣晶圓製造 ETF 基金研究團隊說明，根據統計自 2020 年~ 2022 年迄今，台灣半導體產業成長率約有二、三成，呈現雙位數表現，相對領先於全球市場，特別是台灣市場擁有從上游設計、中游晶圓代工、下游封裝測試完整的半導體產業鏈，更是以中、上游最具成長動能。

兆豐特選台灣晶圓製造 ETF 基金研究團隊進一步指出，IDC 甚至預測，台灣晶圓代工市場到 2025 年的全球產值比重預計拉高至 68%，上、中、下游均可望受惠。其中，半導體中游的晶圓製造領域，具備先進製程及特殊製程的技術價值，擁有產業投資獨特性。

00913 成分股部分，採用臺灣晶圓製造指數，掌握半導體中游比重高達 65%，如晶圓代工，再加入上游的 IC 設計等，中、上游比重累計超過八成，且 100% 投資在台的企業廠商，減少 KY 股可能出現的風險，為投資人抓緊晶圓製造的主流投資地位，也強化指數的穩定度。