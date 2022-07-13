合約到期不再續 蘋果與前設計總監Jony Ive傳已結束合作關係

紐約時報 (New York Times) 周二 (12 日) 報導指出，蘋果 (AAPL-US) 已結束和傳奇設計師 Jony Ive 的合作關係，雙方的顧問合約已到期且不再續約。

Jony Ive 是蘋果前任設計總監，從 1992 年加入蘋果後便持續領導蘋果設計團隊，從 Mac、iPhone、IPad 到 Apple Watch，蘋果多項產品設計幾乎都是經由他手。

Ive 在 2019 年宣布離開蘋果，並成立自己的設計公司 LoveFrom，但他仍和蘋果簽訂價值超過 1 億美元的合約，以顧問方式為蘋果提供服務，這也使蘋果成為 LoveFrom 的主要客戶。

然而，兩名知情人士透露，Ive 和蘋果最近已同意終止長達三年的合作關係，據稱是因為雙方的關係限制了 Ive 的設計自由，也就是說，Ive 不能自由參與被蘋果認定具有競爭性的設計項目，因此，Ives 希望能在不受蘋果的約束下自由接案。

此外，有部分蘋果高層對於公司向 Ives 支付的薪水表示不滿，並對 Ives 離開蘋果後帶走一些設計師感到挫敗。也有傳聞指出，Ives 當年之所以選擇離開蘋果，是因為庫克 (Tim Cook) 近年越來越重視公司營運而非產品設計，這讓他感到失望。

隨著雙方合作關係告終，蘋果營運長 Jeff Williams 將繼續監督公司的設計團隊，工業設計領導人為 Evans Hankey，軟體設計領導人為 Alan Dye。

針對上述報導，Ive 發言人和蘋果均拒絕置評。