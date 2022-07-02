成本上升、設備升級需求放緩 通膨如何影響蘋果？

隨著全球物流和人力成本上升，加上消費者購買力下滑打壓設備升級需求，蘋果 (AAPL-US) 面臨通膨帶來的一系列挑戰。

成本上升

許多企業，尤其是具有定價權的公司，可藉由提高售價來將成本轉嫁給消費者，尤其是在需求強勁的情況下，撇除美國，蘋果也會定期在全球市場調整定價，藉此應對匯率波動。

蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 曾在 4 月的財報電話會議上表示，無論是毛利率和營業費用，或是財務長給出的指引，都能明顯看到通膨的影響。

FactSet 數據顯示，蘋果 Q2 毛利率為 43.7%，高於分析師預期，但與前一季相比稍微下滑，營運費用為 125.8 億美元，年增近 19%。

蘋果發布上季財報時，財務長 Luca Maestri 預期本季毛利率將進一步下滑，估介於 42% 至 43%，營運費用估較上季增長至 128 億美元左右，運費即為主因之一。另外，成本走高也和中國上半年實施封控，以及 Google、亞馬遜等大型科技企業上演搶人才大戰有關。

銷售放緩

然而，對蘋果來說，成本上升可能不是最糟的情況，更大的風險在於通膨和其他總體經濟因素是否會影響消費者的產品需求。

從傳統觀點來看，當購買力隨著經濟衰退下滑，消費者會延後購買耐用品的時間，包含電子產品，也就是說，消費者可能會選擇觀望，等待經濟狀況改善後才會升級 iPhone 或 iPad 等設備。

即使投資人在很大程度上對蘋果用戶的忠誠度感到放心，相信他們仍會定期升級設備，但與通膨有關的下行壓力恐使這種信念受到質疑，對蘋果造成傷害。

Bernstein 分析師 Toni Sacconaghi 本周表示：「蘋果具有非常強大的生態系統，用戶非常忠心，但他們的主要收入來自產品銷售，這方面多半是由忠實客群所推動，一旦陷入經濟衰退，用戶可能會延遲購買或升級設備，因此，這種收入來源並非常態性，它主要是交互性的。」

(圖：AFP)

高收入客群有助緩解衝擊？

相較於傾向以價格作為購機考量的 Android 用戶，蘋果用戶往往擁有更雄厚的可支配收入，在這樣的背景下，蘋果也有可能不必承擔更高的成本。

Counterpoint 數據顯示，今年第一季在售價上千美元的超高階智慧手機市場中，蘋果出貨市占高達 66%，研究人員指出，隨著全球通膨升溫，入門款和低階手機較可能受到更大衝擊。

另外，摩根士丹利 6 月調查顯示，受通膨影響，七成的美國消費者計劃在未來 6 個月內削減支出，收入超過 15 萬美元的富裕家庭則對自身財務狀況和經濟發展軌跡更樂觀，他們多半是蘋果的客戶。