〈財報〉中國線上購物需求不墜 阿里巴巴上季營收超越預期

阿里巴巴集團控股有限公司 (Alibaba Group Holding Ltd)(BABA-US) 周四 (26 日) 公佈的第 4 季營收超出預期，因為中國對其部分利基線上購物服務的需求不斷成長，抵消了該國新冠疫情封鎖導致主要市場的疲軟。

在美國上市的阿里巴巴股票今年來已下跌約三分之一，在周四盤前交易中上漲約 5%。

當季阿里巴巴雲端計算部門的營收成長 12% 至 189.7 億元人民幣。其最大的核心商務部門，營收成長 8% 至 1403.3 億元人民幣。

然而，該公司表示不會對新財年提出預測，理由是與疫情相關的風險和不確定性。

競爭對手京東 (JD-US) 上周發布的財報營收也超過預期，因為越來越多人在網上購買雜貨和其他必需品，不過該公司警告，未來幾季供應鏈中斷和消費低迷將造成打擊。

總體而言，阿里巴巴當季營收成長 9% 至 2040.5 億元人民幣（合 303.5 億美元）。根據 Refinitiv 數據，分析師平均預期營收為 1992.5 億元人民幣。

其平台年度活躍消費者在本財年達到約 13.1 億，其中中國消費者首次突破 10 億。

截至 3 月 31 日的第 4 季，歸屬於股東的淨利下降 59% 至 619.6 億元人民幣，主要是由於與上市公司股權投資的相關虧損。

根據阿里巴巴周四提交的文件，阿里巴巴旗下金融科技子公司螞蟻集團截至去年 12 月當季獲利約為 220 億元人民幣，而去年同期為 217.6 億元人民幣。