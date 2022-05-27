〈陸港盤後〉阿里巴巴、百度營收報喜 恒生科技指數大漲近4%

香港恒生科技指數周五（27 日）收盤大漲近 4%，恒生指數的漲幅也超過 2%，原因是阿里巴巴 (BABA-US) 與百度 (BIDU-US) 上季營收報喜，減緩投資人對中國封城衝擊的憂慮。

華爾街見聞報導，恒生指數周五收盤勁揚 2.89% 至 20,697.362 點，恒生科技指數勁漲 3.8% 至 4,186.95 點，阿里巴巴股價大漲逾 12%，百度的漲幅更超過 14%。

滬指收盤漲 0.23% 至 3,130.24 點，深成指跌 0.12% 至 11,193.59 點，創業板指漲 0.06% 至 2,322.48 點。兩市成交額合計人民幣 8,158 億元，「北向資金」淨流入 39.01 億元。

教育、石油、煤炭、建築等類股大漲，物流、建材、汽車、化工、保險等族群走高。

阿里巴巴的財報顯示，上季營收成長 9% 至人民幣 2,040.5 億元，優於分析師原估的 1,992.5 億元。百度首季營收增長 1% 至 284.1 億元，也優於預期。這兩大巨擘的營收優於預期，顯示中國一些巨頭已找到因應大城市封控措施的策略。

中國國家統計局周五公布的數據則顯示，頭 4 個月規模以上企業利潤為人民幣 2.658 兆元，年增 3.5%，增幅較頭 3 個月減少 5 個百分點。規模以上工業企業意指全年營收超過人民幣 2,000 萬元的工業企業。

中原證券表示，預料中國股市將繼續震盪向上，投資人仍需密切關注政策面、資金面及外部因素變化，建議投資人短線關注汽車、工程建設、航天軍工及通訊等產業的投資機會，中線繼續留意低估值藍籌股的投資機會。

國盛證券則說，如今中國股市對基本面、流動性、海外風險已有較為充分的反應，第一波反彈（始於 4 月 27 日）結束後，現在處於調整狀態，雖然短期承壓，但整體反彈趨勢未變。