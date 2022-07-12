日本6月企業商品價格指數年增9.2% 連16個月上揚

日本 6 月企業商品價格指數年增 9.2%，連續 16 個月出現上揚。俄羅斯侵略烏克蘭，對供給面造成制約，導致能源等資源價格居高不下；另外日元兌美元匯率寫下 24 年新低，也加速物價攀升。

根據日本央行周二 (12 日) 公布的報告，6 月企業商品價格指數 (Corporate Goods Price Index，CGPI) 初值報 113.8，是 1960 年 1 月統計開始以來最高水準。

在 515 個查價品項當中，有 409 個品項價格上揚，約占整體 8 成；價格下跌的有 83 個品項。

以上揚率來看，大多集中在容易受到原油價格和礦物價格影響的品項。其中，石油 / 煤炭製品年增 22.2%，鋼鐵年增 26.7%，化學製品年增 12.5%，水電瓦斯年增 28.2%。

另外日本央行也在同日發布進口物價指數，日元計價較去年同期增加 46.3%，增加幅度寫下 1980 年以來新高，也是連續第 16 個月呈現正成長。

原油價格受 5 月杜拜行情影響出現上揚，另外煤炭價格則是受到烏克蘭局勢影響，歐洲國家在能源採購方面原本是從俄羅斯進口煤炭和天然氣，不過在近來改向亞洲和澳洲採購煤炭，也使得煤炭供應出現緊繃；再加上日元走貶，也是價格上揚的主因之一。