分析：安倍遇刺辭世 恐牽動日本央行總裁繼任人選

日本執政的自民黨在這次參議院選舉拿下 63 席次，於改選與補選的 125 席次中，取得過半席次，而日本央行總裁黑田東彥的任期將於明年 4 月屆滿，其接任人選的遴選作業也將正式啟動。

雖然日本認為還不到鬆綁貨幣寬鬆的時機，但對於伴隨著持續性貨幣寬鬆政策而來的急遽日元走貶抱持警戒。日本前首相安倍晉三在卸下首相職務後仍保有相當影響力，但是他上周在日本奈良不幸遇刺身亡，可預料在結論出現前將有一段曲折發展。

現任日本央行總裁是在 2013 年 3 月就任，寫下日本央行總裁的最長任期紀錄，而任期也即將在 2023 年 4 月 8 日屆滿。日本政府或日本央行內部，都沒有黑田東彥續任傳聞，而明年日本通常國會將提出人事案，預料日本內閣在進行人事改選後，也將著手央行總裁的人事案。

2008 年日本參議院的在野黨席次過半，當時的日本央行總裁福井俊彦即將卸任，福田康夫內閣提議由前財務次官、當時擔任日本央行副總裁的武藤敏郎升任日本央行總裁一職，但結果遭到否決。另外由前大藏省次官、當時的日本國際協力銀行 (JBIC) 總裁田波耕治出任日本央行總裁的人事案也同樣遭到否決，首度發生二次戰後日本央行總裁職位出現空缺的情形。

現任日本首相岸田文雄，這次是繼 2021 年 10 月之後，又一次在參議院選舉獲得勝利，可以說是取得一顯身手的大好機會，而今後的日本央行總裁人事案也將呈現「岸田色彩」。

關於日本央行總裁人事，是在獲得日本國會同意後，由內閣任命擔任。

現任日本首相岸田文雄，一向維持「不該碰觸金融政策」的立場。而在經濟財政營運的「骨太方針」當中，於 2% 的物價安定目標方面也加入「持續性、安定性」的註記。

自民黨的一名高層指出，目前的日本經濟環境還不到能宣布脫離通縮的地步，若是急著朝向正常化發展，將失去分配給主打政策的資源；另外之所以加註「持續性、安定性」，也是表態希望能夠繼續維持貨幣寬鬆。而另外一名相關人士則指出，關於指針的修文協議，由於在原案階段就已經明確註記，所以沒有討論金融政策正常化的餘地。

在決定日本央行總裁人選之前，日本央行審議委員之一的片岡剛士將於 7 月 23 日任期屆滿，而由岡三證券全球研究中心理事長高田創來接任該職務的人事案也激起漣漪。一名日本在野黨黨魁表示，在質問內閣官房該人事布局是否為了朝向貨幣政策正常化、而排除「通貨再膨脹」派的人馬時，所得到的答案是否定的，也因此同意了該人事案。

而除了日本執政黨之外，在要求修正金融政策的立憲民主黨和日本共產黨之外的在野黨之間，對於金融政策的修正也都抱持著強烈戒心。

黑田東彥是日本財務省出身，已從該省退休的官員認為，下一任的日本央行總裁應該會從日本央行內部選出；有多名從日本央行退休的官員，也希望在相隔約 10 年之後，能從該行內部遴選出新任總裁。

現任日本央行副總裁雨宮正佳、及前任副總裁中曾宏被外界視為是有力人選。當中，雨宮正佳基於「安倍經濟學」和日本政府徹底配合，一名曾在日本央行擔任要職的人士表示，雨宮正佳在財政界有良好管道、也熟稔複雜的金融政策；過去在麻生太郎擔任財務大臣時，雨宮正佳在疫情因應的國債買進的上限廢除方面也盡心盡力。

另一方面，中曾宏則是精通宏觀審慎監管政策的國際派人士。1997 年亞洲金融風暴時，當時擔任信用機構課長的中曾宏負責相關因應，有金融廳高層指出，中曾宏在危機處理時的手腕廣為人知，於國際金融界也享有盛名。

財務省出身者當中，前財務官、亞洲開發銀行總裁淺川正嗣也被視為有力人選。淺川正嗣取得自民黨副總裁麻生太郎的深厚信賴，在辭去官位之前也曾被推選為財務次官的候選人。

原本在美國經濟的先行方面就有一定程度不安，而在年底之前的經濟環境會如此變化，也都影響日本央行總裁的人事安排。岸田文雄 2 月 21 日在眾議院財務金融委員會上，就有提到日本央行總裁的人事問題，他表示推介最符合當下情況的人選是基本原則，會觀察今後經濟動向來做出確切判斷。

曾擔任日本央行審議委員的野村總合研究所首席經濟學家木內登英任為，日元貶值問題有必要改正，如果黑田東彥於任期內有在相關政策問題上態度放軟，那麼對雨宮正佳 (若接任日本央行總裁職務) 來說是有利的。

不過，若是美國的急遽升息造成金融市場混亂，那麼政策重點就可能從日元貶值的問題對策、轉移到金融系統的安定，木內登英認為如此情況就對中曾宏有利。

另外，安倍晉三遇襲身亡是否會帶來影響，也是關注焦點。2021 年 10 月岸田政權啟動後，安倍晉三在當時也成為主導「黨高政低」的象徵性存在。

安倍晉三曾提到下一任日本央行總裁人選，他希望由一名能妥善進行宏觀經濟學分析的人來擔任該職務。能否繼承安倍遺志、持續維持貨幣寬鬆路線，也是關係到接下來的政權向心力的一大難題。